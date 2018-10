Personaldiskussion wird es geben

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erwartet nach der Regierungsbildung in Bayern eine Personaldiskussion in seiner Partei. Das passiere „ganz unweigerlich“, sagte Dobrindt am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Es wäre geradezu „seltsam, wenn nach Wahlergebnissen, die nicht zufriedenstellend sind, nicht auch über Themen, über Inhalte, über Performance und über Personen geredet“ werde.