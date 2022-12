Ein Jahr der Krisen – Angst vor der Zeitenwende?

Energiepreise und Inflation belasten die deutsche Wirtschaft schwer. Einige Unternehmen haben ihre Produktionen gedrosselt, weil sie nicht mehr wirtschaftlich sind. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, erklärt, die Energiepreise, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar nach oben geschossen sind, seien ein Handicap für deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb. „Die Gefahr der Abwanderung ist real.“



Hinzu kommt ein weiteres Problem, dass seit Jahren diskutiert, aber nicht gelöst wird: der Fachkräftemangel. Die Warnungen gehören zum Standardrepertoire in Wirtschaftsreden seit über vierzig Jahren. Die Politik reagiert – nicht zum ersten Mal – mit der Idee, die Menschen länger arbeiten zu lassen. Am vergangenen Wochenende erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Funke-Zeitungen: „Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können.“ Tatsächlich scheiden heute viele Menschen bereits mit 63 oder 64 Jahren und damit mehrere Jahre vor der Regelaltersgrenze aus dem Arbeitsmarkt aus, wie aus Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervorgeht. Der Kanzler forderte den Ausbau von Ganztagsangeboten in Krippen, Kitas und Schulen, um den Anteil von Frauen am Arbeitsmarkt zu steigern. Er wies auf Prognosen hin, wonach bis zum Jahr 2035 wohl sieben Millionen Fachkräfte in Deutschland fehlen werden und betonte die Notwendigkeit von Zuwanderung, „um unseren Wohlstand sichern zu können“.



Die Lösung des Fachkräftemangels mithilfe von Zuwanderung folgt den demografischen Gegebenheiten. Die Bevölkerung in Deutschland wird älter, geburtenstarke Jahrgänge gehen in Rente, der Nachwuchs fehlt. Aber Zuwanderung ist ein heißes politisches Eisen. Schon das Wort „Zuwanderung“ ist die Vermeidung seines Zwillings „Einwanderung“, die politisch nicht gewollt war. CDU und CSU, aber auch SPD haben die 90er-Jahre-Parole „Das Boot ist voll“ in verschiedenen Formulierungen variiert. Der Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant schrieb 2014 in der „Süddeutschen Zeitung“: „Zuwanderer ist ein Euphemismus – nur subtiler verlogen als Gastarbeiter, es ist ein politisch feiges Wort. Der ZUgang ist etwas anderes als der EINgang, ‚zu‘ führt nur an etwas heran, nicht in etwas hinein. Der Zuwanderer kommt den Leuten nicht so nah wie der Einwanderer.“ Die politische Debatte oder ihre ängstliche Vermeidung hat Bürger*innen mobilisiert und die AfD in deutsche Parlamente getragen.



Der Bundeskanzler verteidigt vor diesem Hintergrund die Pläne der Ampelkoalition, die Einbürgerung in Deutschland zu erleichtern. „Ganz lange wurden die, die nach Deutschland eingewandert sind, so behandelt, als würden sie das Land später wieder verlassen – die Erlangung der Staatsbürgerschaft stand nicht im Vordergrund“, sagte Scholz. „Wir sind aber längst Einwanderungsland und wollen es nun an internationale Standards angleichen.“



„Die Geschichte der deutschen Ausländerpolitik ist eng verbunden mit der Entwicklung des deutschen Arbeitsmarkts und der gewählten Strategien“, heißt es in einer Denkschrift des Bundesinstituts für Berufsbildung. „Die Begriffe ,Saisonarbeiter‘, ,Fremdarbeiter‘, ,Gastarbeiter‘, ,Flüchtlinge‘ und ,Fachkräftezuwanderung‘ markieren dabei nicht nur wichtige zeithistorische Etappen in der Geschichte der deutschen Migrationspolitik, sondern verdeutlichen auch die ambivalente Entwicklung Deutschlands vom Auswanderungsland zum Einwanderungsland.“



Die durch den Ukrainekrieg gestiegenen Flüchtlingszahlen haben die Belastungsgrenzen deutscher Kommunen erneut mit den Hoffnungen auf qualifizierte Arbeitnehmer*innen verschränkt. Einige attackieren Notunterkünfte, andere befürworten den erleichterten Zugang in den Arbeitsmarkt. Gezielte Anwerbung und humanitäre Aufnahme werden in einen Topf geworfen, Argumente verfehlen einander, Deutschland sucht seinen Umgang mit Geflüchteten.



Quellen: Red./dpa/reuters/afp/ap/epd/kna

Bildquelle: dpa