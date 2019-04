Endstation harter Brexit – ohne Vertrag ins Chaos?

In Großbritannien verhandeln Regierung und Opposition weiter über einen Kompromiss, mit dem ein ungeordneter EU-Austritt abgewendet werden soll. Die Verhandlungsteams beider Seiten kommen dazu in London heute zu ganztägigen Beratungen zusammen. Sollte bis zum 12. April weder der EU-Austrittsvertrag noch eine Alternative beschlossen sein, droht ein ungeordneter Austritt aus der EU. Premierministerin Theresa May will deswegen bei der EU einen weiteren Aufschub bis zum 22. Mai erreichen. Am Tag danach beginnt die Wahl zum Europaparlament, an der die Briten nach Mays Willen nicht mehr teilnehmen sollen. London muss aber nach britischem Recht bis zum 12. April über eine Teilnahme an der Wahl entscheiden.



Für kommenden Mittwoch, den 10. April, hat EU-Ratspräsident Donald Tusk einen Brexit-Sondergipfel einberufen. Dort soll May den Staats- und Regierungschef der 27 verbleibenden EU-Länder erklären, wie es weitergehen soll. Einen nochmaligen Brexit-Aufschub ohne Teilnahme an der Europawahl dürfte May dort wohl nur bekommen, wenn zuvor der Austrittsvertrag gebilligt ist, den das britische Parlament bereits dreimal abgelehnt hat. Das Unterhaus verabschiedete am späten Mittwochabend ein Gesetz, das die Regierung zum Antrag auf eine weitere - womöglich lange - Verschiebung des Brexits zwingen könnte. Eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten will so verhindern, dass es zu einem Ausscheiden aus der EU ohne Vertrag kommt. In Kraft treten kann das Gesetz erst, wenn ihm auch das Oberhaus zugestimmt hat.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd)