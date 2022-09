Energie, Preise, Jobs – rettet uns das Rettungspaket?

In Deutschland sind noch drei Atomkraftwerke am Netz: das KKE im Landkreis Emsland, das Gemeinschaftskernkraftwerk im baden-württembergischen Neckarwestheim sowie das Kernkraftwerk Isar 2 im Landkreis Landshut. Die Laufzeit der drei Meiler endet regulär am 31.12.2022. Das ist nicht nur seit langem beschlossen. Es ist seit 2011 Gesetz.



Seit Beginn des Krieges in der Ukraine Ende Februar dieses Jahres und der Reduzierung von Gas-Lieferungen aus Russland haben sich die Energieversorgung in Europa und die Preisentwicklung für Rohstoffe zur Krise ausgeweitet. Deswegen wird die Verlängerung der Laufzeiten der drei verbliebenen Atomkraftwerke politisch diskutiert, teils mit dem Argument der Versorgungssicherheit, teils mit dem Ziel, durch mehr Stromproduktion den Strompreis zu senken. Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) forderte in der Generaldebatte im Bundestag, „für drei oder vier Jahre muss die Kapazität am Netz bleiben. Damit senken wir die Preise. Damit sinken die Kosten für die Unternehmen.“



Der Bundeswirtschaftsminister will die Laufzeiten jedoch nicht verlängern. Anfang der Woche präsentierte Robert Habeck (Grüne) seinen Plan einer „Einsatzreserve“ auf der Grundlage eines Stresstests, den die Übertragungsnetzbetreiber durchgeführt haben. Das Ergebnis dieses Stresstests lautet: „stundenweise krisenhafte Situationen“ wie Last-Unterdeckung oder Stromausfälle seien zwar „sehr unwahrscheinlich“, könnten aber aktuell „nicht vollständig ausgeschlossen“ werden.



Die Übertragungsnetzbetreiber haben kritische Szenarien durchgerechnet und Maßnahmen aufgelistet, um Engpässe im Stromnetz zu vermeiden. Dazu gehört auch die fortgesetzte Nutzung der Atomkraft-Kapazitäten. Der frühere FDP-Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Kapferer, jetzt Chef des Netzbetreibers 50Hertz, sagte bei der Bundespressekonferenz mit Habeck am Montag: „Unsere Botschaft ist ganz klar: Es ist sinnvoll und notwendig, alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Strom-Erzeugung und der Transportkapazitäten zu nutzen.“



Habeck interpretiert die Ergebnisse des Stresstests anders. Selbst wenn man die drei Atomkraftwerke verfügbar hielte, könne dies in Stresssituationen im Stromnetz „nur einen begrenzten Beitrag leisten“. Er verweist darauf, dass einige der empfohlenen Maßnahmen wie die Marktrückkehr von Kohlekraftwerken bereits umgesetzt worden seien oder unmittelbar vorbereitet würden wie die zusätzliche Stromproduktion in Biogasanlagen.



Nach Vorstellung des Bundeswirtschaftsministers sollen die zwei Atomkraftwerke Neckarwestheim und Isar 2 nach Ende ihrer Laufzeit nur dann wieder angefahren werden, wenn es notwendig sei. Es sollen auch keine neue Brennstäbe bestelllt werden. Ihre Restkapazitäten sollten nur bis zum Ende des Winters Mitte April zur Verfügung stehen. Danach wäre auch für sie Schluss.



Die Notwendigkeit zum Reserve-Einsatz könnte sich ergeben, wenn zum Beispiel Steinkohlekraftwerke nicht mehr so viel Strom produzieren können, weil ihnen wegen anhaltenden Niedrigwassers die Brennstoffe ausgehen. Binnenschiffe könnten nicht mehr voll beladen werden, der Nachschub bleibt aus. Oder ausländische Stromproduzenten können nicht Ersatz liefern, weil sie – wie zur Zeit Frankreich – nur die Hälfte ihrer Atomkraftwerke am Netz haben.



Dass das niedersächsische Kraftwerk Emsland nicht zur Reserve gehören soll, wird von der Opposition als Wahlkampfhilfe kritisiert, die Habeck für die Grünen leiste. Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Habeck begründet die Ausnahme dagegen mit anderen Möglichkeiten der Stromproduktion im Norden. So könnten dort kurzfristig zusätzliche Ölkraftwerke in Form von Kraftwerksschiffen sogenannten „Power-Barges“ eingesetzt werden. Diese stünden für Isar 2 und Neckarwestheim nicht zur Verfügung.



Habecks Koalitionspartner FDP sieht in den Plänen für eine Notreserve nur den Auftakt einer Atomdebatte in der Koalition. Schließlich seien Gesetzesänderungen nötig, für die am Ende die Zustimmung aller drei Ampel-Fraktionen erforderlich sei. Die FDP hat sich für eine Verlängerung der Laufzeiten bis ins Jahr 2024 ausgesprochen.



Die Grünen winken ab. Die Pläne zur "Notreserve" seien kein Verhandlungsangebot an die Ampel-Partner, sondern festgefügte Position, heißt es. Und man weist vorsorglich darauf hin, dass – falls es zu keiner Einigung käme – das Atomgesetz gelte: Dann gingen die drei Meiler Ende des Jahres vom Netz.



Ökonomen in Deutschland sind sich in der Bewertung uneins. Ifo-Chef Clemens Fuest kritisiert Habecks Pläne mit scharfen Worten. "Diese Kernkraftwerke abzuschalten, mitten in einer gewaltigen Stromkrise, erscheint mir völlig verrückt und europäisch extrem unsolidarisch.“. Die DIW-Expertin Claudia Kemfert hält das Vorhalten von zwei deutschen AKW in einer sogenannten Notreserve für unnötig. „Die Energieversorgung in Deutschland ist gesichert, auch ohne Atomkraft“.

Bildquelle: dpa