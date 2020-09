Erdogan und die Flüchtlinge – Erpressung oder Notwehr?

Die Türkei hatte am 9. Oktober im Norden Syriens eine Offensive gegen die kurdische Miliz YPG begonnen, die sie als Terrororganisation betrachtet. Für die USA waren die Kämpfer allerdings lange enge Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Ziel der türkischen Offensive ist, in Nordsyrien entlang der Grenze zur Türkei eine Zone unter ihrer eigenen Kontrolle einzurichten. Die Türkei nennt sie wahlweise „Sicherheitszone“ oder „Friedenszone“. Sie soll entlang ihrer Südgrenze 30 Kilometer tief auf syrisches Gebiet reichen und sich fast 500 Kilometer lang vom Euphrat nach Osten bis an die irakische Grenze erstrecken. In dieser Zone soll es keine Präsenz der kurdischen YPG mehr geben. In der letzten Zeit hat Präsident Erdoğan die Idee weiter ausgeweitet. Nach seiner Vorstellung könnten in das Gebiet Millionen syrischer Flüchtlinge umsiedeln, die derzeit in der Türkei und Europa leben. Für diesen Aufbau als Flüchtlingszone warb die Türkei auch schon im Ausland.



Russland und die Türkei hatten im Oktober 2019 für den Norden Syriens eine längere Waffenruhe und einen weiteren Abzug der Kurdenmilizen ausgehandelt. Sie vereinbarten zudem gemeinsame Patrouillen in der Region. Diese Abmachungen sind durch die aktuellen militärischen Entwicklungen in Frage gestellt. Sicherheitszone in Syrien Über eine „Sicherheitszone“, „Schutzzone“ oder „Pufferzone“ in Nordsyrien wurde schon oft diskutiert, aber selten war man sich einig, was das genau bedeuten sollte und wer diese Zone überwachen könnte. Jetzt plädierte wieder Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine Sicherheitszone in der Region Idlib. Dies sei nötig, um die gravierende humanitäre Lage für die Menschen in der Region in den Griff zu bekommen, sagte die Kanzlerin nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag.



Mit der Sicherheitszone griff Merkel einen Vorschlag auf, den zuvor Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht hatte, um die syrischen Flüchtlinge zu schützen und zu versorgen. Die CDU-Chefin sagte in der Sitzung, dass es gut gewesen wäre, wenn die internationale Gemeinschaft eine solche Sicherheitszone eingerichtet hätte. Merkel plädierte in der Sitzung aber nicht dafür, die umstrittene, von der Türkei besetzte Zone in Nordsyrien zur Sicherheitszone zu erklären, wurde betont. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vor dem Hintergrund der Eskalation im Nordwesten Syriens ein verstärktes Engagement der Europäer in der Region gefordert. „Es war für mich immer klar, dass die Vereinbarung zwischen der Türkei und Russland keine dauerhaft tragfähige Lösung sein kann. Das zeigt sich nun immer deutlicher“, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie hatte im Oktober eine international kontrollierte Sicherheitszone im syrischen Grenzgebiet zur Türkei gefordert.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna)