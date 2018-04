Erdogans Kampf gegen die Kurden – kommt die Gewalt zu uns?

Afrin ist eine Stadt und eine Region in Nordsyrien, die überwiegend von Kurden bewohnt wird. In Nordsyrien geht die türkische Armee seit Januar gegen die Kurdenmiliz YPG vor. Die Türkei stuft sie wegen ihrer Verbindungen zur PKK als Terrororganisation ein. Mit der Militäroffensive will die Türkei zudem verhindern, dass sich ein zusammenhängendes kurdisches Einflussgebiet vom Irak bis Syrien an der türkischen Südgrenze bildet. Am Sonntag haben türkische Verbände und ihre arabischen Verbündeten Afrin eingenommen. Die kurdischen Verteidiger hatten die Stadt geräumt. Helfer berichteten von einer dramatischen humanitären Lage im Gebiet Afrin. Besonders stark betroffen seien Kinder, Frauen und Ältere. Tausende seien in den vergangenen Tagen „verzweifelt und in Panik“ aus Afrin geflohen, twitterte der Regionaldirektor des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Robert Mardini. Die UN meldeten, rund 100.000 Menschen seien in der Region bereits seit längerem auf der Flucht. Bis zu 50.000 weitere seien in den vergangenen Tagen hinzugekommen. Eine US-Außenamtssprecherin äußerte sich am Montag „zutiefst besorgt" über das türkische Vorgehen und Berichte über Plünderungen durch protürkische Kämpfer in Afrin. Die mit der türkischen Armee verbündeten Rebellen der „Freien Syrischen Armee“ haben in ihren Reihen auch radikale, dschihadistische Gruppen.

Bildquelle: reuters