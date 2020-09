Erdoğans Krieg – wie machtlos ist Europa?

Unklar ist, was mit den gefangenen IS-Kämpfern in der Hand der Kurdenmilizen geschieht. Es wird befürchtet, dass sie den Krieg nutzen könnten, um zu fliehen. Nach Schätzungen des US-Militärs befinden sich rund 10.000 IS-Kämpfer in teils improvisierten Gefängnissen der von den Kurden angeführten SDF-Truppen. Darunter sind nach Angaben der Bundesregierung auch etwa 40 deutsche Kämpfer und rund 70 Frauen mit 120 Kindern. Mehrere Gefängnisse befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Grenze zur Türkei.



Außerdem warnte das US-Militär jüngst in einem Bericht an den US-Kongress, dass sich IS-Kämpfer in beiden Ländern neu gruppieren konnten. Zwischen 14.000 und 18.000 Mann hielten sich noch in Syrien und im Irak auf. Der türkische Präsident Erdoğan ist nun internationalen Sorgen entgegengetreten, dass seine Offensive in Nordsyrien gefangenen Kämpfern der Dschihadisten-Miliz die Flucht erlauben werde. „Wir werden sicherstellen, dass kein Kämpfer des IS den Nordosten Syriens verlassen kann“, versicherte Erdoğan in einem Meinungsbeitrag, der am Dienstag im „Wall Street Journal" veröffentlicht wurde. Die Türkei sprach von einer „Desinformationskampagne" und warf der YPG vor, IS-Kämpfer freizulassen, um Chaos zu verbreiten. Auch US-Präsident Donald Trump bezichtigte sie, auf diese Weise die USA in den Konflikt hineinziehen zu wollen.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna)

Bildquelle: Uncredited/Amaq News Agency/AP/dpa