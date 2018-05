Erdogans Willkür – wie erpressbar ist Europa?

In der Türkei sollen am 24. Juni 2018 Präsidenten- und Parlamentswahlen stattfinden. In Deutschland gilt seit vergangenem Jahr ein Auftrittsverbot für ausländische Politiker drei Monate vor Wahlen in ihrem Land. Es war eine Reaktion auf den erbitterten Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker vor dem türkischen Verfassungsreferendum im April 2017. Außenminister Heiko Maas (SPD) machte seinem türkischen Kollegen Çavuşoğlu die deutsche Position in dieser Frage deutlich. Ob die türkische Regierung die deutschen Vorgaben wirklich akzeptiert, ist noch nicht klar. Der türkische Staatspräsident Erdoğan hat angekündigt, auch im Ausland Wahlkampf machen zu wollen. Am Dienstag bekräftigte er, dass er schon bald einen Auftritt plane, sagte aber weiterhin nicht wo. „Im Mai werden wir wieder, so Gott will, unser erstes europäisches Treffen in einer überdachten Turnhalle in einem Land in Europa abhalten“, sagte Erdoğan vor Anhängern seiner AKP in Ankara. Alle Vorbereitungen seien bereits getroffen. „Ich will noch nicht sagen um welches Land es sich handelt“, sagte er. Das dreimonatige Auftrittsverbot gilt ausdrücklich nicht für die Teilnahme von Außenminister Çavuşoğlu an einer Gedenkveranstaltung am 25. Jahrestag des rechtsextremistischen Brandanschlags von Solingen. „Das ist für uns keine Wahlkampfveranstaltung, denn sie hat einen ganz anderen Hintergrund“, hatte Außenminister Maas dazu gesagt. Der Abgeordnete der türkischen Regierungspartei AKP, Mustafa Yeneroğlu erwartet keine neue Belastungsprobe für die deutsch-türkischen Beziehungen durch die anstehenden Wahlen in seinem Land: „Wir als Ak-Partei werden alles unternehmen, um eventuelle Belastungen für die deutsch-türkischen Beziehungen zu vermeiden“, sagte er der dpa. Die 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken in Deutschland können wahrscheinlich schon in der ersten Juni-Hälfte abstimmen.

Bildquelle: dpa