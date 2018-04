Europa läuft die Zeit davon – Warten auf Berlin

In Italien wollen auch die reichen Regionen Venetien und Lombardei, dass die Steuern in ihrer Region bleiben. In beiden Regionen stimmten über 90 Prozent bei einer Volksbefragung am 22.Oktober 2017 dafür. Auch in Sardinien gibt es schon immer Separatisten, die allerdings keinen entscheidenden politischen Einfluss ausüben. Im zu Frankreich gehörenden Korsika verüben seit Jahrzehnten Separatisten Anschläge. 2014 legte die Korsische Nationale Befreiungsfront FLNC die Waffen nieder. Der Chef der Inselregierung, Gilles Simeoni, erklärt: „Unser Ziel ist nicht die Unabhängigkeit, sondern ein Autonomiestatus.“ In Spanien ringen außer den Katalanen schon immer die Basken um größtmögliche Unabhängigkeit. Fast 50 Jahre lang kämpfte die Untergrundorganisation ETA für einen unabhängigen Staat - Hunderte Menschen kamen ums Leben. 2011 erklärte die ETA den Verzicht auf Gewalt. Die regierende baskisch-nationalistische Partei strebt einen unabhängigen Staat an, will aber nicht so radikal wie Barcelona vorgehen. Die Nationalpartei (SNP) der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon hat das Thema Unabhängigkeit zurückgestellt, aber nicht aufgegeben. Auf ein Datum will sie sich festlegen, wenn Klarheit über das Verhältnis zwischen EU und Großbritannien nach dem Brexit herrscht. 2014 hatten die Schotten sich in einem von London akzeptierten Referendum gegen eine Unabhängigkeit entschieden. In Nordirland erkennt die pro-irische Sinn Fein im Brexit eine Chance, sich von London loszusagen und Irland anzuschließen. In Belgien sind es die flämischen Nationalisten, die ein „völlig unabhängiges Flandern“ als Fernziel anstreben.

Bildquelle: ZDF/BBC