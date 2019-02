Fahrverbot und Tempolimit – muss Deutschland runter vom Gas?

Kurz vor der Landtagswahl in Hessen, Ende Oktober 2018, verabschiedete das Bundes-Kabinett einen Arbeitsplan, nach dem unter anderem die Regeln für technische Nachrüstungen der Abgasreinigung schon Anfang 2019 in Kraft treten sollen, obwohl die Frage nach der Finanzierung noch nicht geklärt ist. Das Bundesverkehrsministerium erarbeite „unverzüglich die rechtlichen und technischen Vorschriften für den Einsatz von Nachrüstungen, um Ausnahmen von Verkehrsbeschränkungen zu ermöglichen“, heißt es in dem Beschluss.



Das Kabinett bekräftigte, dass die Autobauer für die Kosten der verbesserten Abgasreinigung aufkommen sollten. Bisher lehnten die Hersteller eine komplette Übernahme der Kosten ab. Nachgerüstete Diesel-Fahrzeuge der Abgasnormen Euro 4 und 5 sollen von Fahrverboten in Innenstädten ausgenommen sein, wenn sie dann (tatsächlich) weniger als 270 Milligramm Stickoxid (NOx) ausstoßen. Neue Euro-6-Diesel werden von Fahrverboten ausgenommen. Ende Dezember hat das Bundesverkehrsministerium dann die technischen Vorschriften für Hardware-Nachrüstungen vorgelegt. Auch die Voraussetzungen, um die Einhaltung von Fahrverboten über Nummernschilder zu überwachen, wollte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) „unverzüglich“ schaffen. Seine Vorschläge dazu stießen am 17. Januar im Bundestag auf heftige Kritik der Opposition: Die massenhafte Überwachung von Autofahrern wegen einer Ordnungswidrigkeit sei völlig unverhältnismäßig, kritisierte zum Beispiel der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Oliver Luksic.



Mit einer Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wollte die Bundesregierung klarstellen, dass Fahrverbote „aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nur in Gebieten in Betracht kommen“, in denen im Jahresmittel über 50 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter gemessen werden. Der EU-Grenzwert liegt allerdings bei 40 Mikrogramm. Die Regierung hatte schon Anfang Oktober ein Maßnahmen-Paket beschlossen, das höhere Preisnachlässe der Hersteller vorsieht, wenn Kunden alte Diesel in Zahlung geben und sauberere Autos kaufen. Zu allen Fragen zum Thema Diesel bietet das Bundesverkehrsministerium eine Telefon-Hotline „Sauber Fahren“ an. Von Montag bis Freitag, jeweils 12 bis 14 Uhr beantworten Experten Fragen: 030- 18300 -7890 / 7891.



