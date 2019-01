Nach den Worten Buschmanns wäre es daher ein „Kompromissvorschlag“ in Richtung der Grünen, dass Deutschland verstärkt durch internationale Förderprogramme den CO2-Ausstoß in anderen Teilen der Welt verringere. Beim Klimaschutz gehe es um ein weltweites Unterfangen. „Es ist erst einmal egal, wo exakt die Mengen an CO2 reduziert werden“, argumentierte Buschmann.