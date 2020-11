Feste ohne Freude – wie lang wird der Corona-Winter?

Das Thema Schulen bleibt weiter ein Knackpunkt in der Corona-Krise. Bayern kündigt an, den Beginn seiner Weihnachtsferien vorzuziehen - jedes Bundesland geht in der Pandemie seinen eigenen Weg. So auch Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen.

Schulen im Kampf gegen das Coronavirus