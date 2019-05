Deutschland habe „ein sehr modernes Unternehmenssteuerrecht“, das hierzulande sehr gut funktioniere, so der Minister. Er räumte allerdings „ein paar Ungereimtheiten“ ein. So würden etwa Familienunternehmen im genauen Vergleich mit Kapitalgesellschaften „nicht fair“ behandelt. „Ungereimtheiten beseitigen, das macht immer Sinn, aber wir sollten nicht in einen Senkungswettbewerb um Steuersätze gehen. Das halte ich für falsch“, betonte Scholz.