Fordern, drohen, feilschen – Last Christmas für die GroKo?

Esken und Walter-Borjans wollen auf dem Parteitag inhaltliche Forderungen vorlegen, mit denen sie dann in Gespräche mit CDU und CSU gehen wollen. Sind die Forderungen moderat, dürften sich die Spitzen von CDU und CSU Beratungen nicht völlig verschließen. Zwar will CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Koalitionsvertrag nicht neu verhandeln – andere aber, wie der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Carsten Linnemann (CDU), sind durchaus offen für ein „Update“. Noch im Februar hatte auch CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer nach einem Treffen mit der CDU Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) getwittert, man habe darüber gesprochen, wie man Deutschland zukunftsfähig halten könne und wörtlich weiter: „Dazu nutzen wir die Revisionsklausel im Koalitionsvertrag und werden eigene Vorschläge vorlegen.“ Eine Hintertür enthält der Vertrag selbst im Kapitel „Evaluierung“: Zur Mitte der Legislaturperiode werde man entscheiden, ob „aufgrund aktueller Entwicklungen neue Vorhaben vereinbart werden müssen“, steht aus Seite 176.



Die designierten SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia sagten dem „vorwärts“: „Wir wollen, dass die Themen, die durch die veränderte Lage seit dem Koalitionsvertrag hinzugekommen sind, wirklich angegangen werden“. Sie und Walter-Borjans nannten hier vor allem Investitionen in die Infrastruktur, das Klimaschutzpaket und die Digitalisierung. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält in jedem Fall nichts davon, den Koalitionsvertrag der großen Koalition nach der Wahl der neuen SPD-Parteispitze nachzuverhandeln. „Mir geht es vor allem darum, den Vertrag zu realisieren“, sagte Weil dem „Handelsblatt“. Bei der Energie- und Klimapolitik etwa sei der größte Teil noch umzusetzen. „Dafür brauche ich keine Nachverhandlungen, sondern Handlungen.“



CDU: Koalitionsvertrag gilt! Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich offen für Gespräche mit der künftigen SPD-Führung gezeigt, eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrages aber abgelehnt. Merkel sei grundsätzlich zur Zusammenarbeit und zum Gespräch bereit, „wie es in einer Koalition üblich ist“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Aber: „Eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags steht nicht an.“

Auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat bekräftigt, dass ihre Partei an der großen Koalition aus Union und SPD festhalten will. „Die CDU ist vertragstreu. Der Koalitionsvertrag ist die Grundlage, auf der wir arbeiten, und die gilt für die gesamte Legislaturperiode. Die neue SPD-Spitze muss entscheiden, ob sie in dieser Koalition bleiben will oder nicht,“ sagte AKK diese Woche im ZDF. Dass bei einer Regierungspartei ein Führungswechsel stattfinde, „gehört aus meiner Sicht nicht zu den schwerwiegenden Fällen, aus denen heraus man eine Koalition komplett neu verhandeln muss. Wir sind keine Therapieeinrichtung für die jeweiligen Koalitionsregierungsparteien und deswegen gilt der Koalitionsvertrag.“

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat die neue SPD-Spitze am Montag gewarnt: „Eine Verschiebung der Koalition nach links kommt für uns nicht in Frage. Der Koalitionsvertrag enthält die Inhalte unserer Politik und er war für alle ein Kompromiss,“ so Brinkhaus zu dpa. CSU-Chef Markus Söder betonte ebenfalls, seine Partei werde den Koalitionsvertrag nicht neu verhandeln. „Wir werden konstruktiv sein in jeder Beziehung, aber wir werden nicht alles mitmachen“, sagte er am Montag in München.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna)

Bildquelle: Michael Kappeler/dpa