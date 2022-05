Frieden schaffen mit noch mehr Waffen – Fehler oder Pflicht?

Viele Länder haben der Ukraine mit Besuchen ihrer Staats- oder Regierungschefs Solidarität bekundet. Die Bundesregierung ist bislang ferngeblieben. Auch nach der Kiew-Reise von Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) bleibt ungewiss, ob und wann der Bundeskanzler oder ein anderes Mitglied der Bundesregierung in die ukrainischen Hauptstadt reisen werden. Kanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte am Mittwoch nach der Kabinettsklausur in Meseberg bei Berlin, dass er die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im April weiter als Hindernis sieht – und zwar für die gesamte Regierung.



Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte Scholz: „Ich glaube, ich kann für uns alle drei sagen, dass es für die deutsche Regierung – auch für das deutsche Volk – ein Problem ist, dass der Bundespräsident gebeten wurde, nicht zu kommen.“ Darüber werde man sich nun Gedanken machen müssen. Scholz betonte, dass er dabei die Ukraine am Zug sieht. Das sei eine Angelegenheit, „wo die Ukraine auch ihren Beitrag“ leisten müsse.



Am Donnerstag ist nun Bewegung in die verfahrende Situation gekommen. Steinmeier hat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert, bestätigt das Präsidialamt. Selenskyj soll sowohl Steinmeier als auch Kanzler Olaf Scholz nach Kiew eingeladen haben. Mit dem Gespräch und der Einladung endet ein wochenlanges Tauziehen um den von der Ukraine abgesagten Kiew-Besuch Steinmeiers im April. Der Bundespräsident wollte zusammen mit den Staatschefs von Polen und den drei baltischen Ländern nach Kiew reisen, erhielt aber wenige Stunden vor der Abreise eine Absage. Er steht in der Ukraine wegen seiner Russland-Politik während der vergangenen mehr als 20 Jahre als Kanzleramtschef von Gerhard Schröder (SPD), als Außenminister unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und auch wegen einiger Äußerungen als Bundespräsident in der Kritik.



CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Dienstag als erster deutscher Spitzenpolitiker seit Kriegsbeginn Kiew besucht und war von Präsident Selenskyj empfangen worden. Anschließend empfahl er dem Kanzler, auch nach Kiew zu reisen. Er habe den Präsidenten, den Ministerpräsidenten, den Parlamentspräsidenten, Oppositionsführer und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko getroffen, sagte der CDU-Chef im ZDF. „Diese Gespräche können Sie nicht am Telefon machen. Die können Sie auch nicht mit Videokonferenzen machen. Sie müssen diese Gespräche persönlich führen.“ Merz kündigte an, Scholz über seine Gespräche zu informieren.



Nach seiner Rückkehr nach Deutschland begab sich Merz gleich zu einer Veranstaltung im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen und erneuerte seine Kritik an Scholz: „Wenn man einem Volk helfen will, muss man auch mal da sein und einen persönlichen Besuch machen“, sagte der CDU-Chef in Bad Salzuflen. Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) stellte Merz ein gutes Zeugnis aus. Was hindere den Bundeskanzler daran, „genauso klar die Führung“ zu übernehmen, fragte Merz vor mehreren hundert Zuhörern. Mit Blick auf die Ukraine sagte er: „Dieses Land braucht Waffen, um sich zu verteidigen. Beten allein hilft da nicht.“



Vizekanzler Habeck hatte Verständnis für Merz' Besuch in Kiew gezeigt: „Wär' ich in der Opposition, ich wär' auch in die Ukraine gereist“, sagte Habeck. Er geht davon aus, dass in absehbarer Zeit auch ein Mitglied der Bundesregierung in die Ukraine fahren wird.



Unterdessen hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas angekündigt, als bislang höchste Repräsentantin Deutschlands nach Kiew reisen zu wollen. Sie habe den Wunsch, auf Einladung ihres ukrainischen Amtskollegen Ruslan Stefantschuk in die Ukraine zu fahren, gemeinsam mit ihm aller Opfer des Zweiten Weltkriegs zu gedenken und politische Gespräche zu führen.



Die SPD-Politikerin hat als Bundestagspräsidentin protokollarisch das zweithöchste Amt in Deutschland hinter dem Bundespräsidenten inne. Das Weltkriegsgedenken in der Ukraine ist am 8. Mai, also am kommenden Sonntag. Die Planungen für solche Reisen bedürften sorgfältiger und intensiver Abstimmungen, auch mit der ukrainischen Seite und den zuständigen Sicherheitsbehörden, erklärte eine Sprecherin von Bas am Donnerstag. Nähere Informationen seien daher nicht möglich.



