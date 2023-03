Friedensverhandlungen jetzt – naiv oder notwendig?

Zum ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in der Ukraine hat die Weltgemeinschaft ein klares Zeichen gegenüber Moskau gesetzt: DieUN-Vollversammlung verabschiedete am Abend des 23. Februar mit breiter Mehrheit eine unter anderem von Deutschland eingebrachte Resolution, in der eine Friedenslösung und ein russischer Truppenabzug gefordert werden. 141 von 193 Staaten stimmten für den Text, sieben Staaten votierten dagegen und 32 Staaten enthielten sich, darunter China.



Chinas Agieren in der UN-Vollversammlung wurde mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Dessen Vertreter Dai Bing nahm eine dezidiert neutrale Position ein. Er appellierte sowohl an Kiew als auch an Moskau, die Kämpfe einzustellen und Friedensverhandlungen zu beginnen. Am Tag nach der Abstimmung veröffentlichte das Außenministerium in Peking dann unter der Überschrift „Die Position Chinas zur politischen Beilegung der ukrainischen Krise“ ein Zwölf-Punkte-Papier.



„Alle Parteien sollten Russland und die Ukraine darin unterstützen, in die gleiche Richtung zu arbeiten und so schnell wie möglich den direkten Dialog wieder aufzunehmen“, heißt es in dem Papier. „Dialog und Verhandlungen sind die einzig machbare Lösung für die Ukraine-Krise.“ Zudem müssten sich die Konfliktparteien „strikt an die internationalen Menschenrechte halten und Angriffe auf Zivilisten oder zivile Gebäude vermeiden“. Außerdem warnt China eindringlich vor dem Einsatz von Atomwaffen: „Nuklearwaffen dürfen nicht genutzt und Nuklearkriege nicht geführt werden.“ Auch dürfe nicht mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht werden.



Nach der Veröffentlichung der chinesischen Position kam sofort Kritik aus den USA. „Der Krieg könnte morgen enden, wenn Russland seine Angriffe auf die Ukraine stoppt und seine Truppen zurückzieht“, sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan im Fernsehsender CNN. Das chinesische Papier „hätte am ersten Punkt enden können, dem Respekt der Souveränität aller Nationen“.



Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die als letzte Rednerin vor der Vollversammlung in New York die Resolution vertreten hatte, kritisierte das chinesische Positionspapier. „China hat besondere Verantwortung als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats. Es hätte seinen Einfluss auf Russland nutzen können, um es von diesem Plan zu überzeugen“, sagte die Politikerin. „Wer von Frieden spricht, darf nicht Unterwerfung meinen. Wer Aggressor und Opfer gleichsetzt, schafft keinen Frieden, sondern belohnt Gewalt“, erklärte Baerbock. „Das wäre der Weg in eine andere Weltordnung, wo das Recht des Stärkeren gilt.“ Die Bundesregierung werde alles dafür tun, die Friedensordnung der UN-Charta zu erhalten. „Sonst kann kein kleines Land in Zukunft noch in Sicherheit leben“, sagte die deutsche Außenministerin.



Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, China hätte nicht besonders viel Glaubwürdigkeit, weil es bisher nicht in der Lage war, die russische Invasion in die Ukraine zu verurteilen. Putin bereite sich derzeit nicht auf Frieden vor, sondern auf mehr Krieg und weitere Offensiven, betonte Stoltenberg. Irgendwann werde der Krieg wohl am Verhandlungstisch enden. Wenn man jedoch eine Verhandlungslösung wolle, bei der die Ukraine als souveräne, unabhängige Nation bestehen bleibe, müsse man das Land militärisch unterstützen. Nur so könne man die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Putin erkenne, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen werde.



Ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Aussichten auf eine baldige Friedenslösung äußerst gering. „Der Moment, der eine Friedensperspektive eröffnet, der muss erst noch entstehen“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Vorabend des Jahrestages in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Es sei eine seiner „größten Sorgen, dass das jetzt ein sehr langer, sich hinziehender Krieg wird mit unglaublichen Zerstörungen und Verlusten“.



Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: epa