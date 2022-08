Die Bundesnetzagentur hat nach eigenen Angaben den Auftrag, die „Leistungsfähigkeit der zentralen Lebensadern unseres Landes“ sicherzustellen. Neben den „Netzen“ der Bahn, der Post und Telekommunikation gehören zu diesen Lebensadern auch die Energienetze. Die Netzagentur gehört zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, ist aber selbstständig. Die übergeordnete Behörde darf die Entscheidung in einer Angelegenheit nicht an sich ziehen.



„Die Interessen von Unternehmen, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind nicht immer deckungsgleich“, heißt es auf der Webseite der Netzagentur. Als Regulierungsbehörde ist die BNetzA um den Ausgleich dieser Interessen bemüht. Sie verspricht u.a., eine „möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas“ zu gewährleisten. Dieses Versprechen ist gefährdet.



Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine hat Russland seine Gaslieferungen drastisch reduziert. Falls Verbraucher – Industrie und Privatkunden – nicht genug Gas sparen, könnte eine Gasnotlage eintreten und die Versorgung eben nicht mehr für alle gewährleistet werden. Die Europäische Union hat einen Gas-Notfallplan in Kraft gesetzt, wonach alle EU-Länder ihren Gasverbrauch freiwillig um 15 Prozent senken, verglichen mit dem Durchschnittsverbrauch der letzten fünf Jahre in diesem Zeitraum. Falls nicht genug gespart wird, kann im nächsten Schritt ein EU-weiter Alarm mit verbindlichen Einsparzielen ausgelöst werden.



Die Bundesnetzagentur hatte schon vorher die Verbraucher zu mehr Anstrengungen beim Energiesparen aufgefordert, damit Deutschland auch bei einer Gasknappheit durch den Winter kommt. Im bisherigen Jahresverlauf liege der Gasverbrauch 14 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum, sagte Behördenpräsident Klaus Müller der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse aber in Richtung 20 Prozent kommen. „Wenn wir nicht kräftig sparen und kein zusätzliches Gas bekommen, haben wir ein Problem.“



Im Juni hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) deshalb die zweite Eskalationsstufe des Notfallplans Gas ausgerufen, die Alarmstufe. Es sind drei Eskalationsstufen festgelegt – Frühwarnstufe, Alarmstufe, Notfallstufe. Die Alarmstufe ist ein deutliches Signal an Industrie und private Verbraucher: Der Gasverbrauch muss sinken, um einen Mangel im Herbst und Winter zu verhindern. Es gibt aber noch keine von der Bundesnetzagentur verordneten Abschaltungen der Gasversorgung.



Die Frühwarnstufe hatte Habeck schon Ende März aktiviert, sie ermöglichte eine genaue Beobachtung des Gasmarkts unter Leitung des Wirtschaftsministeriums. Der Staat greift noch nicht aktiv in den Gasmarkt ein, die Marktakteure müssen selbständig mehr Gas beschaffen, um die Gasspeicher bestmöglich zu füllen.



Die dritte und höchste Stufe, die Notfallstufe greift erst in einer Gasmangellage: Der Markt wäre dann nicht mehr in der Lage, einen Ausgleich zwischen Nachfrage und geringerem Angebot zu schaffen. Die Bundesnetzagentur teilt dann zu, wer noch Gas bekommt. Bestimmte Verbrauchergruppen sind geschützt und sollen möglichst bis zuletzt mit Gas versorgt werden – private Haushalte, soziale Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser, aber auch Gaskraftwerke, die zugleich der Wärmeversorgung dienen. Teile der Industrie etwa müssten mit Versorgungseinschränkungen rechnen. „Schäden werden in einer Notfallstufe kaum zu vermeiden sein“, erklärte die Netzagentur. „Es gilt dann, Schäden zu begrenzen.“



Mehrere Bundesländer wollen über die Notfallpläne mitbestimmen, nach denen hierzulande das Gas bei akuter Knappheit verteilt und rationiert würde. Angesichts der erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen könne diese Entscheidung nicht allein der Bundesnetzagentur überlassen werden, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister, Peter Tschentscher (SPD). Es gehe um die Wärme- und Stromversorgung für die privaten Verbraucher, aber auch um die Aufrechterhaltung der industriellen Produktion, von der die Wirtschaft und viele Waren des täglichen Gebrauchs abhingen, erklärte Tschentscher. Der Streit um die Frage, was wichtiger für die Menschen sei, ihr Arbeitsplatz oder die warme Wohnung, ist in vollem Gange.



Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna / DLF



Bildquelle: reuters