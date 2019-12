Geliebter Feind – braucht Europa Putin?

Am helllichten Tag wird mitten in Berlin ein Mann erschossen – der Täter könnte ein Agent Moskaus sein. Der Mord belastet das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Kanzlerin Angela Merkel steht vor dem alten Dilemma: Härte zeigen, aber eine vernünftige Arbeitsbeziehung nicht gefährden. Moskau in Sachen Ukraine mit Sanktionen bestrafen, aber dennoch eine Gas-Pipeline bauen – man kennt das. Auch der französische Präsident will zu Putin plötzlich bessere Beziehungen. Mit seiner Charmeoffensive gegenüber Moskau hat Macron alle überrascht.