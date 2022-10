Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) begrüßte bei "maybrit illner" die mit einer möglichen Kurzfristlösung erreichte schnelle Hilfe für alle. „Wir haben eine Notsituation“, so Giffey. Ähnlich wie mit den Soforthilfen in der Coronapandemie müsse schnell unterstützt werden. „Wir müssen jetzt verhindern, dass Menschen in die Pleite gehen, in die Insolvenz und dass Betriebe nicht weitermachen.“ Schnelligkeit habe Priorität. „Und dann geht es natürlich darum, dass man das zielgenau macht.“ Deswegen sei es richtig, jetzt eine Kurzfristlösung zu überlegen und dann ein Modell zu entwickeln, „das auch länger trägt“. Der Gaspreisdeckel werde sicher zwei Jahre oder länger nötig sein, so die SPD-Politikerin.