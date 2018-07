Grenzwertiger Asyl-Kompromiss – bleiben nur Verlierer?

Bei der Kompromissfindung der Unionsparteien sieht sich der dritte Partner, die SPD, bisher nicht ausreichend einbezogen. Justizministerin Katarina Barley (SPD) kritisierte in den Zeitungen der „Funke-Mediengruppe“: „Diese sogenannte Einigung lässt mehr Fragen offen, als sie beantwortet.“ Am heutigen Abend soll in einem Koalitionsgipfel über das bisherige Ergebnis verhandelt werden. In der SPD gibt es erhebliche Vorbehalte. Der „Fünf-Punkte-Plan“ der SPD zur Migrationspolitik und der Koalitionsvertrag seien die Basis, betonte Nahles: „Es darf keine nationalen Alleingänge geben, es muss rechtsstaatliche Verfahren zu jedem Zeitpunkt geben.“ Und als dritten Punkt nannte sie die klare Absage an geschlossene Lager.“ Auf dieser Basis werden wir am Donnerstagabend weiterverhandeln.“ Nahles hatte nach der Einigung von CDU und CSU gesagt, es gebe „noch ungedeckte Schecks in dieser Verabredung“. Neben fehlenden Abkommen mit Italien und Österreich sei der Begriff „Transitzentren“ irreführend. Solche Zentren hatte die SPD 2015, allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen, abgelehnt. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte gestern der „Rheinischen Post“: „Unser Beschluss gilt: Wir wollen keine geschlossenen Lager.“ Was allgemein als rote Linie interpretiert wird, will der SPD-Generalsekretär aber nicht so nennen. Er ziehe „keine roten Linien", sagte er am Dienstag in der ARD. Auch Juso-Chef Kevin Kühnert sagte der Deutschen Presse-Agentur, die SPD lehne geschlossene Lager klar ab – „egal ob in Nordafrika, an der europäischen Außengrenze oder in Passau.“

Bildquelle: Jörg Carstensen/dpa