GroKo in der Sackgasse – letzte Ausfahrt Neuwahl?

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach dem Wahldebakel vom 26. Mai eigene Fehler eingeräumt und eine Neuaufstellung ihrer Partei angekündigt. „Zu diesem Ergebnis haben zuallerletzt eigene Fehler geführt", sagte Kramp-Karrenbauer nach einer Sitzung der Parteigremien am Montag. Mit dem Erscheinungsbild der von ihr geführten Partei ging sie scharf ins Gericht: Die CDU habe wichtige Themen verkannt, schlecht kommuniziert und bisweilen den Eindruck eines Rechtsrucks vermittelt. Aber auch die Vorsitzende selbst steht in der Kritik. Knapp sechs Monate ist sie Parteichefin. Ergebnisse von 40 Prozent hatte sie vor ihrer Wahl für die CDU versprochen - die Christdemokraten sind davon weit entfernt. Wo soll sich die CDU positionieren - rechts oder in der Mitte? In der Partei melden sich lautstark Kräfte zu Wort, die der Partei ein klarer konservatives Profil verschaffen wollen. In einer internen Analyse zum Wahldesaster am Sonntag kritisiert die CDU-Zentrale allerdings, dass ein „vermeintlicher Rechtsruck“ der CDU Wähler abgeschreckt habe. Schon ihre Äußerungen im Karneval über das dritte Geschlecht brachten ihr Kritik ein. Den vorerst letzten Aufreger löst Kramp-Karrenbauer selbst aus. Eine Diskussion über „Meinungsmache“ im Netz wollte sie anregen. Nicht nur im Internet trat sie damit einen regelrechten „Shitstorm“ los. Die CDU-Chefin wolle die Meinungsfreiheit beschneiden, empörten sich nicht nur Netzaktivisten, SPD und Opposition. Kramp-Karrenbauer und die Partei wissen nicht wirklich, wie sie mit der Geschwindigkeit an Polemik und Polarisierung im Netz umgehen sollen, sagen Kritiker. AKK räumt ein, dass man noch kein Rezept gefunden hat für den richtigen Umgang mit der Netzgemeinde.



Beim zentralen Thema im Europawahlkampf, dem Klimaschutz, hatten die Christdemokraten den Grünen keine überzeugende Antwort entgegen zu setzen, geben CDU-Spitzen zu. Das liegt auch daran, dass sie CDU bei dem Thema intern zerstritten ist, ganz zu schweigen von der Uneinigkeit in der großen Koalition. Wenn in Sachsen und Brandenburg am 1. September und in Thüringen am 27. Oktober die nächste Niederlage für die Koalitionsparteien droht, dürfte sich die Diskussion darüber, ob AKK die Richtige an der Spitze der CDU ist, weiter zuspitzen. Einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge halten die Bürger wenig davon, dass die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer vorzeitig Angela Merkel als Bundeskanzlerin ablöst. 70 Prozent der Deutschen sind nach dem am Mittwoch veröffentlichten „RTL/n-tv-Trendbarometer" nach der Europawahl dagegen und wollen stattdessen, dass Merkel bis 2021 Kanzlerin bleibt.

Bildquelle: dpa