Grüne Wirtschaft, rote Zahlen – Klima gerettet, Jobs weg?

Die Energieversorgung in Deutschland war früher überwiegend in der Hand von vier großen Versorgungsunternehmen. Der Strukturwandel in der Energiebranche zeigt sich auch darin, dass diese vier großen Versorger EnBW, E.ON, RWE und Vattenfall 2016 erstmals nicht mehr zum Kreis der 100 größten Unternehmen in Deutschland zählten. Im Jahr 2014 befand sich RWE noch auf Platz 11 der Liste und E.ON auf Platz 22, während Vattenfall Deutschland und EnBW bei dem Ranking an 42. und 48. Stelle lagen. Die Monopolkommission, die den Bericht erstellte, verweist auf die großen Umstrukturierungsprozesse bei den Energieversorgern. So lagerte RWE die Geschäftsbereiche Vertrieb und Netze und die Erzeugung erneuerbarer Energien zunächst in sein Tochterunternehmen „Innogy“ aus. E.ON verlagerte seine gesamte konventionelle Erzeugung, ausschließlich des Kernkraftwerksbetriebs, in die eigens zu diesem Zweck gegründete Gesellschaft „Uniper“.



Mittlerweile steht RWE in einem noch größeren Umbruch. Der Konzern hat 2019 das Netz- und Vertriebsgeschäft seiner bisherigen Tochter „Innogy“ an den Konkurrenten E.ON abgeben. Im Gegenzug gingen alle erneuerbaren Energien von E.ON und „Innogy“ an RWE. Auf einen Schlag stieg RWE so zur Nummer drei bei den erneuerbaren Energien in Europa auf. E.ON wird mit der „Innogy“-Übernahme zum mit Abstand größten Stromversorger in Deutschland. In Europa wird E.ON rund 50 Millionen Kunden mit Strom und Gas beliefern. Die langjährigen Rivalen wollen sich nicht mehr in die Quere kommen. RWE wird zum Produzenten und Großhändler von Strom. E.ON, in Zukunft ohne eigene Kraftwerke, will sich auf Transport und Verkauf von Strom, Gas und Energiedienstleistungen an Haushalte und Unternehmen konzentrieren.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna)

Bildquelle: Rolf Vennenbernd/dpa