"Abhängigkeit von China nicht vergrößern "

Kritische Infrastrukturen und Industriebereiche in Deutschland und Europa müssten geschützt werden vor Interesseneinfluss, „der sich gegen uns richten kann“, sagte Habeck am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. China werde ein wichtiger Absatzmarkt für deutsche Produkte, Rohstofflieferant und Exporteur nach Deutschland bleiben. Abhängigkeiten sollten nicht noch politisch gefördert werden, sagte der Minister. Deshalb müsse man etwa Exportgarantien nicht nur an Menschenrechten ausrichten, sondern gegebene auch deckeln. So werde erreicht, dass Unternehmen nicht alle Investitionen „staatlich geschützt in einem Land – in diesem Fall in China“ tätigen.