Alternative zu Ölembargo nicht ausgeschlossen

Der Minister räumte ein, dass Deutschland derzeit international bezüglich der zögerlichen Waffenlieferungen an die Ukraine kritisch gesehen werde. Als „sehr rüstungsstarkes Land“ werde die Bundesrepublik zum einen “anders gemessen“. Zum anderen habe Deutschland in den zurückliegenden zehn Jahren in der Energie- und Wirtschaftspolitik „einen sehr russlandfreundlichen Kurs gefahren“. Das habe auch die Ukraine verprellt. „Wir starten im Minus.“ Deutschland habe eine „größere Bringschuld in der Erwartungshaltung der Ukrainer“. Die Entscheidung, jetzt auch schwere Waffen an das von Russland überfallene Land zu liefern, sieht Habeck nicht als Kurswechsel. Die aktuelle Situation verlange mehr als bisher. Schwere Waffen zu liefern, sei „ein Mehr-Geben“.