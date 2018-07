Robert Habeck bei "maybrit illner"

Grünen-Chef Robert Habeck befürchtet einen weiteren Rechtsruck der CSU. Aus dem Regierungsstreit um die Flüchtlingskrise sei CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt als Gewinner hervorgegangen, sagte Habeck am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Dobrindt habe „eine klare rechte Agenda“ und wolle die CSU „zu einer Orban-Partei“ machen. Der CSU-Generalsekretär habe in der Krise die Strippen gezogen habe und sei „das Zentrum der Perfidität“ gewesen. Er habe CSU-Chef Horst Seehofer „im Grunde final erledigt“. Wenn Ministerpräsident Markus Söder bei der bayerischen Landtagswahl im Herbst die absolute Mehrheit verfehle, bleibe nur noch Dobrindt übrig.