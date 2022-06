"Sieg ist ein nach oben offener Begriff"

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat die Menschen auf einen komplizierten Herbst eingestimmt. Angesichts von Sanktionen und Energieboykotten gegen Russland gehe Deutschland als einem der reichsten Länder der Welt nicht die Puste aus, „aber natürlich ist die Situation so, dass man sich Sorgen machen muss“, sagte Habeck am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Die Energiepreise würden auch in nächster Zeit insbesondere beim Heizen nicht geringer. „Wir gucken im Moment alle auf die Tankstellen. Die wahre Belastung für die meisten Bürgerinnen und Bürger kommt mit der Heizkostenrechnung“, sagte der Wirtschaftsminister und sprach von einem dramatischen Anstieg der Heizkosten. „Ob da dann die politischen Maßnahmen ausreichen, um gesellschaftlichen Frieden und das Gefühl, dass es fair in diesem Land zugeht, durchzuhalten, das wird die entscheidende Frage des Herbstes und des Winters werden.“ Er glaube, da liege noch eine „große gesellschaftliche und politische Aufgabe vor uns“.