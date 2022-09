"Werden Gas- und Strompreise bremsen"

Bei der Strompreisbremse setzt die Bundesregierung zunächst auf eine europäische Lösung. Eine schnelle Verständigung in Brüssel über das Strommarktdesign sei „der beste Weg“, sagte Arbeitsminister Heil. Funktioniere dieser nicht, werde man „national handeln“ und den Bürgerinnen und Bürgern mit den Mitteln des EEG-Kontos helfen. Das sei in der Koalition so verabredet. In Sachen Strompreisbremse werde die Regierung so „so rasch es irgend geht zu Ergebnissen kommen“.