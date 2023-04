Heizung, Strom, Ampel-Streit – Klima retten auf die harte Tour?

Wenige Wochen vor dem geplanten Laufzeitende für die verbliebenen drei Atomkraftwerke in Deutschland hat E.ON-Chef Leonhard Birnbaum die Entscheidung der Bundesregierung scharf kritisiert. „Wir berauben Deutschland einer wichtigen Option, obwohl die Energiekrise noch nicht vorbei ist, und hoffen, dass die französische Kernkraft läuft“, sagte Birnbaum auf der Bilanz-Pressekonferenz. „Das verstehe, wer will - ich nicht.“ Aber am Ende sei es das Primat der Politik, solche Entscheidungen zu treffen.



Er habe keine Indikation, dass die Politik ihre Abschaltentscheidung überdenke, erklärte der Manager. „Unsere Planung geht von einem Ende des Betriebs von Isar 2 am 15. April aus.“ Er persönlich halte das für einen Fehler. „Wir schalten eine der sichersten, produktivsten und besten Anlagen der Welt ab.“ Das AKW Isar 2 habe in seiner Laufzeit über 400 Terawattstunden Strom produziert. Das sei mehr als zweimal so viel wie alle 40 Millionen Haushalte in Deutschland jährlich verbrauchten.



Auch eine Berechnung der Unternehmensberatung McKinsey & Company sieht die Stromversorgung gefährdet. Nach dem von ihnen erhobenen Energiewende-Index (EWI), veröffentlicht Anfang März, gerät die stabile Stromversorgung in Deutschland unter Spannung: „Die verfügbare Leistung zu Spitzenlastzeiten sinkt durch den Plan, aus Kernkraft und aus allen fossilen Energien auszusteigen, von heute 99 GW auf 90 GW im Jahr 2030. Und dies bei insgesamt steigender Spitzenlast, die 2030 auf bis zu 120 GW ansteigt. Damit droht eine Stromlücke von bis zu 30 GW im Jahr 2030 – dies entspricht umgerechnet etwa 30 thermischen Großkraftwerken. Hebel auf der Angebotsseite wie der massive Ausbau von Erneuerbaren reichen allein nicht aus, falls nicht zusätzlich noch neue Gaskraftwerke gebaut werden und der temporäre Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken erwogen wird. Auch auf der Nachfrageseite müsste für eine Stabilisierung des Systems stärker interveniert werden.“ (McKinsey & Company, 06.03.2023).



Die Energiebranche hat Befürchtungen zurückgewiesen, dass bei den geplanten Regelungen zur Vermeidung von Stromengpässen Verbraucher zeitweise nicht mit Strom versorgt werden könnten. „Um es klar zu sagen: Diese Sorge ist unbegründet“, sagte die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, der Deutschen Presse-Agentur.



Die Bundesnetzagentur erarbeitet derzeit Regeln, nach denen Netzbetreiber künftig den Strombezug unter anderem von Wärmepumpen und Wallboxen zeitweise absenken können, um einen Zusammenbruch des Netzes zu vermeiden. Sie sollen Anfang 2024 in Kraft treten.



Die geplante Regelung gelte nicht für alle Haushalte gleichermaßen, erklärte Andreae. „Sie ist lediglich auf die Haushalte beschränkt, die eine Wallbox oder eine Wärmepumpe installiert haben.“ Der Haushalt selbst bleibe von einer möglichen kurzzeitigen Dimmung unberührt: „Kühlschrank, Waschmaschine und Internet laufen weiter wie bisher.“



Die Grundvoraussetzung für eine Dimmung sei stets eine akute Gefährdung oder Störung der Netzsicherheit, betonte die Hauptgeschäftsführerin. Oberste Prämisse sei nach wie vor der Netzausbau. „Die Möglichkeit zur kurzzeitigen Dimmung ist eine Ultima Ratio-Maßnahme, bis das Netz an den neuen Bedarf angepasst ist.“ Die punktuelle Steuerung ersetze den Netzausbau nicht, sondern gewährleiste kurzfristig die Versorgungssicherheit.



Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: dpa