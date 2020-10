"Ausgangssperre haben wir nicht erwogen"

Hoffnung auf Hilfe in wirtschaftlich schwieriger Lage können sich nun möglicherweise auch viele so genannte Solo-Selbstständige machen. In dieser sehr heterogenen Gruppe böten Menschen zum Teil Leistungen an, „die jetzt nicht mehr abgefragt werden“, sagte Braun. Da gebe es große Not. „Wir werden am Donnerstag in unserem Krisenkabinett über diese ganzen Fälle beraten. Das Instrument ist noch nicht fertig, aber wir wollen natürlich zielgenau versuchen, auch solchen Leuten wirtschaftlich durch die Krise zu helfen“, kündigte Braun an.