Hausarrest für Gefährder ausschöpfen

Terroristische Gefährder in Deutschland sollten nach einem Vorstoß von Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt endlich unter Hausarrest gestellt werden. „Wir haben einen Bundesinnenminister, der sich immer etwas Neues ausdenkt, statt mal die Gesetze zu nutzen, die er hat“, sagte Göring-Eckardt am Freitagabend in der ZDF-Sendung „illner intensiv“. So sollten die bestehenden Möglichkeiten gegen Gefährder ausgeschöpft werden. „Wir könnten Gefährder heute auch in Hausarrest tun“, sagte die Fraktionschefin der Grünen. Sie kenne aber „keinen Fall“, in dem dies geschehe. „Es ist jedenfalls nicht so, dass die Hunderten Gefährder festgesetzt sind“, fügte sie hinzu.