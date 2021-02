Impfen, Masken, Mutationen – droht der Endlos-Shutdown?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte am Mittwoch mit, dass die „britische“ Virus-Variante B.1.1.7 mittlerweile bereits in 60 Ländern nachgewiesen worden sei, darunter Deutschland. Innerhalb einer Woche sei die Virus-Variante damit in zehn weiteren Staaten entdeckt worden. Die Mitte Dezember erstmals nachgewiesene Mutante gilt als 50 bis 70 Prozent ansteckender als das Virus in seiner bisherigen Form. Eine weitere in Südafrika entdeckte Virus-Variante wurde nach Angaben der WHO inzwischen in 23 Ländern festgestellt. Auch diese Mutation ist Experten zufolge ansteckender. Eine Infektion mit der aus Großbritannien stammenden Variante war in Deutschland erstmals kurz vor Weihnachten nachgewiesen worden, eine Infektion mit der Mutation aus Südafrika wurde vergangene Woche in Stuttgart gemeldet. Auch in Brasilien ist eine Mutation des Virus entdeckt worden, die derzeit untersucht wird. In Deutschland wurde vor Auftreten der neuen Varianten bei Corona-Tests nur selten auf Mutationen geprüft. Bis Jahresende wurde im Schnitt nur jeder 900. positive Corona-Test einer solchen Analyse unterzogen. In Großbritannien wurde dagegen bei jedem 20. Ergebnis auch eine Sequenzierung des Erbgutes des Virus vorgenommen. Deshalb gibt es dort genauere Daten zum Ausmaß der Verbreitung. Künftig soll die Sequenzierung auch hierzulande massiv ausgeweitet werden um bessere Rückschlüsse zur Verbreitung der neuen Mutationen zu gewinnen.



