Preise steigen, Sorgen wachsen – wie gerecht wird die Hilfe?

Der Gaspreis ist im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 2080 Prozent gestiegen und sprang am Donnerstagmorgen auf knapp 316 Euro je Megawattstunde. Als Preistreiber gilt die Reduzierung der Liefermengen von russischem Erdgas nach Europa. So wurde die Kapazität der wichtigen Pipeline Nord Stream 1 auf 20 Prozent gesenkt. Das entspricht etwa 33 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag.



Der russische Staatskonzern Gazprom hatte am vergangenen Freitag zudem angekündigt, dass vom 31. August bis zum 2. September vorübergehend kein Gas durch die Pipeline nach Deutschland fließen werde. In dieser Zeit werde der einzige verbliebene Kompressor gewartet. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält die angekündigte erneute Wartung für unbegründet. Alle bisherigen Argumente, es liege an den Turbinen von Siemens Energy, halte er für vorgeschoben.



Um trotz der Lieferbeschränkungen durch den Winter zu kommen, ohne eine Gasmangellage zu riskieren, ist die Gaseinspeicherung entscheidend. Der Füllstand der deutschen Erdgasspeicher nähert sich trotz der stark reduzierten Liefermengen aus Russland der 85-Prozent-Marke. Wie am Dienstag aus im Internet veröffentlichten Daten der europäischen Gasspeicher-Betreiber hervorging, lag der Füllstand am Sonntagmorgen bei 80,14 Prozent.



Allerdings geben Experten mit Blick auf das Vorankommen noch keine Entwarnung. „Die Gasspeicher in Deutschland werden mit einer bewundernswerten Geschwindigkeit befüllt“, sagte Netzagentur-Chef Müller. Schon heute seien drei Viertel der Speicher zu mehr als 80 Prozent befüllt. Allerdings seien „knapp zwei Handvoll“ der Speicher bisher nicht gut gefüllt, räumte Müller ein, darunter strategisch wichtige im Süden sowie der bundesweit größte im niedersächsischen Rehden, wo die Befüllung aus physikalischen Gründen nicht schneller vorangetrieben werden könne. Nach Daten der Bundesnetzagentur beträgt der Füllstand hier aktuell 61,92 Prozent. Laut Verordnung sollten es am 1. September insgesamt mindestens 75 Prozent sein, am 1. Oktober mindestens 85 Prozent und am 1. November mindestens 95 Prozent.



Tritt doch eine Gasmangellage ein, kann die dritte Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen werden. Seit dem 23. Juni 2022 befindet sich Deutschland in der zweiten, der Alarmstufe. Die höchste Eskalationsstufe, die sogenannte Notfallstufe, tritt dann in Kraft, wenn „eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas, eine erhebliche Störung der Gasversorgung oder eine andere beträchtliche Verschlechterung der Versorgungslage“ vorliegt. Die Bundesnetzagentur wird in diesem Fall zum „Bundeslastverteiler“. In Abstimmung mit den Netzbetreibern kann sie Gaslieferungen priorisieren, wenn nicht genug Gas für alle Kunden vorhanden ist. Nach europäischem Recht sind Privathaushalte besonders geschützt.



Die CDU macht unterdessen Front gegen die ab Oktober geltende Gasumlage für Verbraucher zur Stützung der Gasimporteure. Die Unionsfraktion werde in der nächsten Bundestagswoche beantragen, sie zurückzunehmen, kündigte CDU-Generalsekretär Mario Czaja in Berlin an. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verteidigte die Umlage. Sie diene der Versorgungssicherheit. Diejenigen, die sich die hohen Energiekosten und die Umlage nicht leisten könnten, müssten finanziell so unterstützt werden, dass sie nicht in Armut gedrängt werden.







Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: Reuters