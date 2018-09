Innere Unsicherheit – schützt unser Staat die Demokratie?

Im Netz kursiert ein Video, das Jagdszenen auf ausländische Menschen in Chemnitz zeigen soll. Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, hatte am 6. September 2018 in einem Interview mit der Bild-Zeitung Zweifel an den Vorkommnissen in Chemnitz geäußert. "Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt. Es liegen dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben", sagte Maaßen zu BILD.

Maaßen zweifelt an Infos über Hetzjagden