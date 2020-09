Iran und die Bombe – war Europa zu naiv?

Nach der Tötung des Generals Soleimani, den Raketenangriffen aus Iran und der nichtmilitärischen Reaktion der USA darauf ist unsicher, wie sich der Konflikt weiterentwickeln wird. Die wichtigsten Stufen der jüngsten Eskalation im Überblick:



Mai 2017: Bei einer Rede in Saudi-Arabien ruft Trump die Staats- und Regierungschefs muslimischer Länder dazu auf, den Iran zu „isolieren". Teheran finanziere „Terroristen" und rüste sie aus.



September 2017: Vor der UNO sagt der US-Präsident, die iranische Führung habe ihr Land in einen „verarmten Schurkenstaat" verwandelt. Trump droht mit Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran.



Mai 2018: Trump erklärt am 8. Mai den einseitigen Rückzug seines Landes aus dem Atomabkommen von 2015. Drei Monate später setzt er die Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft.



April 2019: Am 8. April setzt Washington die iranischen Revolutionsgarden auf die Liste „ausländischer Terrororganisationen".



Mai und Juni 2019: Für eine Reihe von Angriffen auf Tanker im Persischen Golf machen die USA den Iran verantwortlich, der dies abstreitet. Am 20. Juni schießen die Iraner nach eigenen Angaben eine US-Spionagedrohne ab. Die USA bereiten einen Vergeltungsangriff vor, den Trump aber kurzfristig wieder absagt.



Juli 2019: Als Reaktion auf die US-Handlungen verstößt Teheran gegen zentrale Bestimmungen des Atomabkommens. Der Iran überschreitet die erlaubte Menge und den Anreicherungsgrad von Uran und nimmt im November die Arbeit in der Atomanlage Fordo wieder auf - ein weiterer Verstoß gegen das Atomabkommen.



September 2019: Drohnen- und Raketenangriffe treffen zwei saudi-arabische Ölanlagen. Dazu bekennen sich vom Iran unterstützte Rebellen im Jemen. Saudis, Amerikaner und mehrere europäische Länder machen Teheran verantwortlich.



Dezember 2019: Bei Raketenangriffen im Irak wird am 27. Dezember ein US-Bürger getötet. Als Reaktion fliegen die USA zwei Tage später Luftangriffe auf pro-iranische Milizen und töten mindestens 25 Kämpfer. Zwei weitere Tage später stürmen pro-iranische Demonstranten die US-Botschaft in Bagdad.



Januar 2020: In der Nacht auf den 3. Januar werden von den USA in Bagdad der iranische General Soleimani und ein irakischer Militärführer mit Hilfe einer Drohne getötet. Der Iran droht Vergeltung an. In der Nacht zum 8. Januar beschießt der Iran mit Raketen zwei Militärstützpunkte im Irak, in denen Soldaten der USA und verbündeter Staaten stationiert sind - auch Bundeswehrsoldaten. Über Schäden und Opfer gibt es widersprüchliche Meldungen. Irak und USA melden bislang keine Toten oder Verletzten.



Am 8. Januar kündigt Trump als Reaktion keinen Militärschlag an, sondern zusätzliche, „machtvolle“ Sanktionen gegen Iran, die sofort in Kraft treten und bestehen bleiben sollen, bis Iran sein Verhalten ändere. Außerdem bekräftigte Trump seine Haltung, dem Iran niemals den Besitz einer Atomwaffe zu erlauben.



