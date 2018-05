Walter Keil

Rentner aus Kassel. Gemeinsam mit seinen fünf Geschwistern hat er seine betagte Mutter in den Tod begleitet. Sie starb im Dezember 2016 mit 90 Jahren in einem Altenheim in Hannover, dort verbrachte sie die letzten zweieinhalb Jahre ihres Lebens. Familie Keil übt massive Kritik an der Pflege und Versorgung ihrer Mutter – weniger an einzelnen Mitarbeitern der (übrigens: kirchlichen) Einrichtung als an grundsätzlich mangelhaften Umständen. Personal- und Zeitknappheit seien an der Tagesordnung gewesen, Pflegefehler und vermeidbares Leiden die Folge. Keil kennt die Materie: Er hat selbst fast 40 Jahre als Fachpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin gearbeitet und dabei u.a. Schwesternhelferinnen und Pflegediensthelfer ausgebildet. Was ihn am meisten ärgert: Anspruch und Wirklichkeit im Pflegesystem klaffen weit auseinander, Systemfehler werden systematisch vertuscht und Angehörige vielfach nicht ernstgenommen.