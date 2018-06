Angesichts von zwei Billionen Euro Staatsschulden – was, wenn Italien zahlungsunfähig würde? Bedeutet das für Europa und den Euro die nächste Krise? Verhindert eine Italien-Krise die nötigen, grundsätzlichen Reformen in Europa? "maybrit illner“ mit dem Thema „Italiens Crashkurs – Europas neue Krise?“ am Donnerstag, den 7. Juni 2018, um 22:15 Uhr im ZDF.