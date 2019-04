Jugend demonstriert – Politik ignoriert?

Auf allen Kontinenten demonstrierten Schüler und Studenten am Freitag während der Unterrichtszeit für mehr Klimaschutz. Allein in Deutschland gehen Zehntausende auf die Straße. In mehr als 220 Städten in Deutschland fanden am vergangenen Freitag Kundgebungen statt. Mit den weltweiten Protesten erreichte die Bewegung „Fridays for Future“ ihren vorläufigen Höhepunkt. Laut der Webseite „fridaysforfuture.org“ nahmen Schüler, Studenten und auch Erwachsene in 123 Ländern auf allen Kontinenten teil. Allein in Berlin gingen nach Polizeiangaben zwischen 15.000 und 20.000 Menschen auf die Straße. Der Zulauf sei damit deutlich stärker gewesen als erwartet, sagte eine Sprecherin. Auf Transparenten forderten die Schüler von Politikern und Wirtschaft ein radikales Umsteuern in der Klimapolitik und skandierten „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“



Seit mehreren Wochen gehen junge Menschen weltweit freitags auf die Straße, anstatt die Schule oder die Universität zu besuchen. Sie fordern von ihrer jeweiligen Regierung eine bessere Klimapolitik und „einen echten Klimaschutz“, wie die Bewegung auf ihrer deutschen Webseite erklärt. Vorbild für die Streikenden ist die Schwedin Greta Thunberg, die mit einem Schulstreik internationale Aufmerksamkeit erlangte. Thunberg hat in dieser Woche mehrere Termine in Deutschland: Sie will am morgigen Freitag an der „Fridays-for-Future“-Demonstration in Berlin teilnehmen. Am Samstag erhält sie in Berlin einen Sonderpreis „Klimaschutz“ bei der Verleihung der Goldenen Kamera.

Bildquelle: dpa