"maybrit illner" vom 23. November 2017

Das sonst – nach seiner Stellung in der Verfassung - eher „machtlose“ Amt des Bundespräsidenten rückt in der aktuellen Situation in eine wichtige Rolle. Vom Staatsoberhaupt, Frank-Walter Steinmeier, hängt am Ende ab, ob es zu Neuwahlen kommt oder zu einer Minderheitsregierung. Artikel 63 des Grundgesetzts regelt das Verfahren. Absatz 4 beschreibt die besondere Rolle des Präsidenten für den Fall, dass ein Kandidat im Parlament zwei Mal nicht die „Kanzlermehrheit“ bekommt: „Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Vereinigt der Gewählte die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich, so muss der Bundespräsident ihn binnen sieben Tagen nach der Wahl ernennen. Erreicht der Gewählte diese Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident binnen sieben Tagen entweder ihn zu ernennen oder den Bundestag aufzulösen.“ Zunächst führt der Bundespräsident aber mit allen Vorsitzenden der Parteien, die für eine Regierungsbildung in Frage kommen, Einzelgespräche. Mit Kanzlerin Angela Merkel traf er sich am Montag, mit FDP und Grünen am Dienstag, mit der CSU am Mittwoch und mit SPD-Chef Martin Schulz traf er sich am heutigen Donnerstag. Der Bundespräsident will außerdem mit den Vorsitzenden von AfD und Linkspartei zusammentreffen.

Bildquelle: BIDAS