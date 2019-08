"GroKo trotz guter Arbeit verlassen"

SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach erwartet bei der Kür der neuen SPD-Spitze eine deutliche Entscheidung für oder gegen den Verbleib in der großen Koalition. Lauterbach, der gemeinsam mit Nina Scheer für den Vorsitz der Partei kandidiert, sagte am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“: „Wir werden einen klaren Lagerwahlkampf bekommen.“ Am Ende des Verfahrens ständen sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein Team aus dem Pro-Groko-Lager und eines aus dem Lager derer, „die raus wollen“, gegenüber. Das sei dann eine Richtungsentscheidung der Mitglieder, die der neuen Parteiführung „Stabilität“ verleihen werde.