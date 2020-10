Keine Angst vor Corona - hat Trump Recht?

Am 2. Oktober teilte das Weiße Haus mit, dass US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Hier eine Auswahl an wichtigen Ereignissen:



- Donnerstag, 1. Oktober, 21.00 Uhr: In der Sendung des Fox-News-Moderators Sean Hannity verkündet Trump, dass das Virus bei seiner Beraterin Hope Hicks nachgewiesen wurde und dass er und seine Frau Melania auf ihr Testergebnis warteten.



- Freitag, 2. Oktober, 0.54 Uhr: Trump verkündet auf Twitter, dass er und die First Lady positiv getestet wurden. „Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen“, schreibt er.



- Freitag, 2. Oktober, 1.06 Uhr: Das Weiße Haus verschickt eine Mitteilung von Trumps Leibarzt Sean Conley, in der es heißt: „Heute Abend habe ich die Bestätigung erhalten, dass sowohl Präsident Donald Trump als auch First Lady Melania Trump positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurden. Dem Präsidenten und der First Lady geht es derzeit beiden gut, und sie planen, während ihrer Genesung zu Hause im Weißen Haus zu bleiben.“



- Freitag, 2. Oktober, Trumps Wahlkampfteam teilt mit, dass alle persönlichen Auftritte des Präsidenten verschoben oder nur online stattfinden würden.



- Freitag, 2. Oktober, 17.18 Uhr: Das Weiße Haus teilt mit, Trump werde auf Empfehlung seiner Ärzte ins „Walter-Reed-Militärkrankenhaus“ in Bethesda gebracht. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ein Hubschrauber bringt den Präsidenten in das acht Flugminuten entfernte Krankenhaus.



- Freitag, 2. Oktober, 18.31 Uhr:Trump verschickt über Twitter ein 18 Sekunden langes Video, das ihn im Weißen Haus zeigt. Darin kündigt er an, ins Krankenhaus zu gehen. Trump bedankt sich für alle Unterstützung und sagt: „Ich denke, es geht mir sehr gut.“



- Samstag, 3. Oktober, 11.38 Uhr: Trumps Arzt Sean Conley tritt mit anderen Medizinern vor Journalisten. „Heute Morgen geht es dem Präsidenten sehr gut“, sagt er. Minuten später sagt eine anonyme Quelle den Reportern, Trumps Zustand sei besorgniserregend gewesen. Später stellt sich heraus, dass Stabschef Mark Meadows die Quelle war.



- Samstag, 3. Oktober, 18.51 Uhr: Trump veröffentlicht via Twitter ein gut vier Minuten langes Video aus dem Krankenhaus, in dem er unter anderem sagt: „Als ich hierher kam, fühlte ich mich nicht so gut. Jetzt fühle ich mich viel besser.“ In den nächsten Tagen komme aber „die wahre Prüfung“.



- Samstag, 3. Oktober, 21.19 Uhr: Das Weiße Haus verschickt eine Mitteilung von Conley, in der der Mediziner dem Präsidenten bescheinigt, „erhebliche Fortschritte“ seit der Diagnose gemacht zu haben. „Während er noch nicht über den Berg ist, bleibt das Team vorsichtig optimistisch.“



- Sonntag, 4. Oktober, 11.41 Uhr: Das Ärzteteam tritt erneut vor die Journalisten am Krankenhaus. Der Mediziner Brian Garibaldi sagt, sollte es Trump weiterhin so gut gehen wie am Sonntag, „hoffen wir, dass wir für eine Entlassung ins Weiße Haus bereits morgen planen können“. Conley räumt ein, dass Trumps Sauerstoffwerte im Blut am Freitag und Samstag zwei Mal gefallen seien.



- Sonntag, 4. Oktober, 17.16 Uhr: Trump kündigt über Twitter in einem kurzen Video eine „Überraschung“ für seine Unterstützer an, die vor dem Krankenhaus ausharren. Kurz darauf lässt er sich im gepanzerten Wagen an seinen jubelnden Anhängern vorbeifahren.



- Montag, 5. Oktober, 14.37 Uhr: Trump teilt via Twitter mit, dass er das Krankenhaus um 18.30 Uhr am selben Tag verlassen werde. „Ich fühle mich besser als vor 20 Jahren!“, schreibt er.



- Montag, 5. Oktober, 15.12 Uhr: Das Ärzteteam tritt erneut vor Journalisten am Krankenhaus. Conley sagt, dass er voraussichtlich erst Anfang kommender Woche Entwarnung für den Krankheitsverlauf geben könne. Es gebe aber nichts, was gegen eine Entlassung sprechen würde.



- Montag, 5. Oktober, 18.38 Uhr: Trump verlässt das Krankenhaus. Ein Hubschrauber bringt ihn zurück ins Weiße Haus. Nach seinem dreitägigen Klinik-Aufenthalt rief er die Amerikaner in einer Videobotschaft dazu auf, ihr Leben nicht von dem Virus dominieren zu lassen. „Habt keine Angst davor. Ihr werdet es besiegen.“





