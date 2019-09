Klima, Pendler, Arbeitsplätze – der Kulturkampf ums Auto

Der Verkehrssektor (Pkw und Lkw) ist eines der „Sorgenkinder“ beim Klimaschutz – gerade der Individualverkehr. Etwa ein Fünftel des in Deutschland ausgestoßenen CO2 geht auf das Konto des Verkehrs. 84 Prozent stammen dabei von Autos, Lastwagen und Motorrädern. Während die Emissionen in anderen Bereichen seit 1990 rückläufig sind, steigen die durch den Verkehr verursachten CO2-Emissionen an - und das, obwohl Pkw und Lkw heute im Schnitt umweltfreundlicher sind als in der Vergangenheit. Der Gesetzgeber hat zum Beispiel Abgasvorschriften verschärft und die Kraftstoffqualität verbessert. In der Folge sind Emissionen an Schadstoffen und Kohlendioxid pro Personenkilometer gegenüber 1995 gesunken.



Das Mehr an Verkehr hebt aber die erreichten Verbesserungen im Klima- und Umweltschutz zum Teil wieder auf. Bis 2030 sollen die Emissionen im Verkehr in Deutschland um 40 bis 42 Prozent sinken - so steht es im Klimaschutzplan, zu dem Union und SPD sich im Koalitionsvertrag bekennen. Aber auch die EU-Kommission macht Vorgaben für den CO2-Ausstoß von Autos: Bis 2021 müssen die Hersteller ihre Fahrzeuge verbessern und sparsamer machen, so dass neue Modelle im Flotten-Schnitt nur noch 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen. Von 2022 bis 2030 sollen die Werte noch einmal um 30 Prozent gesenkt werden. Werden die Ziele verfehlt, drohen den Autobauern empfindliche Strafen.



