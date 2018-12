Klimaretter Deutschland – gut gedacht, schlecht gemacht?

Bis Ende des Jahres sollen ein Datum für den Ausstieg aus der Kohleverstromung und Perspektiven für neue Jobs in den Braunkohleregionen erarbeitet werde. Folgen hat das vor allem für die beiden großen Reviere Lausitz und Rheinland. Im Rheinland hängen etwa 9.000 Stellen direkt an der Braunkohle, in der Lausitz arbeiten rund 8.000 Menschen beim Tagebaubetreiber „Leag“, im Mitteldeutschen Revier bei der MiBrag sind es ca 2.600. Hinzu kommen in den Regionen Tausende indirekte Arbeitsplätze, etwa bei Zulieferern. Von RWE-Aufträgen profitieren nach Angaben der „Zukunftsagentur Rheinisches Revier“ rund 3400 mittlere und kleine Betriebe - vom Auftragsvolumen über 900 Millionen Euro in der Lausitz 2017 mehr als 3000 Firmen vor allem in Brandenburg und Sachsen. Eine Studie im Auftrag der Grünen kam zu dem Ergebnis, dass in Deutschland noch zwischen 42.000 und 74.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von einem Ausstieg aus der besonders umweltschädlichen Braunkohle betroffen wären. Dem Rheinland geht es wirtschaftlich viel besser als der strukturschwachen Lausitz. Und im Osten stehen 2019 Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen an. Daher komme es – so die Meinung in den betroffenen Regionen - darauf an, den Strukturwandel einzuleiten - etwa mit Ansiedlung von Bundeseinrichtungen, Forschungsaktivitäten oder Unternehmen. Im Rheinland gibt es Befürchtungen, beim Strukturwandel im Vergleich zur Lausitz „unter die Räder“ zu kommen. Es gehe in NRW um mehr als um die Braunkohle - denn das Bundesland ist Standort vieler energieintensiver Unternehmen. Die Bundesregierung plant bisher mit Kosten für den Strukturwandel von insgesamt 1,5 Milliarden Euro - das dürfte aber nicht reichen.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd)

Bildquelle: dpa