Der heiße Planet – sind wir zum Verzicht bereit?

Die Bundesbürger essen weniger Fleisch als früher, aber 2017 betrug der Verzehr pro Kopf im Schnitt immer noch 59,73 Kilo im Jahr. Die „Deutsche Gesellschaft für Ernährung“ empfiehlt 300 bis 600 Gramm an Fleisch oder Wurst pro Woche. Nach den aktuellen Zahlen essen die Deutschen also fast doppelt so viel Fleisch wie empfohlen. Im internationalen Vergleich ist Deutschland dennoch Mittelmaß. Chinesen konsumieren ein Drittel weniger, manche Afrikaner nicht einmal die Hälfte. In Ländern wie Argentinien oder den USA liegt der Pro-Kopf-Konsum bei über 100 Kilo jährlich. Wenn die Wirtschaft in bevölkerungsreichen Schwellenländern weiter in Schwung kommt, wird die Fleischproduktion gerade dort absehbar zulegen - und mit ihr der Ausstoß an schädlichen Treibhausgasen. „Mit dem Wachstum der Weltbevölkerung und steigendem Wohlstand steigt der Verbrauch an tierischen Nahrungsmitteln weltweit überproportional", heißt es in einem Papier des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Wenn die Nachfrage so stark wachse wie allgemein prognostiziert, werde die Fleischproduktion bis zur Mitte des Jahrhunderts von derzeit 300 Millionen Tonnen auf 480 Millionen Tonnen zulegen, warnten Experten. Die Erzeugung von Fleisch wäre dann für mehr als die Hälfte aller Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich, wird geschätzt. Das Umweltbundesamt fordert eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf tierische Nahrungsmittel von sieben auf 19 Prozent. Die Steuerbegünstigung von Produkten wie Milch und Fleisch belaufe sich auf 5,2 Milliarden Euro und schade dem Klima, heißt es einem seiner Berichte. Wer selbst herausfinden will, wie viel Treibhausgase sein persönlicher Fleischkonsum verursacht, kann die der Website der australischen Organisation „Less Meat Less Heat" (www.lessmeatlessheat.org). besuchen.