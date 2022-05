SPD-Chef Lars Klingbeil hat Kritik an Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Gefahr eines dritten Weltkrieges zurückgewiesen. In der ZDF-Sendung „maybrit illner“ sagte Klingbeil am Donnerstag: „Die Gefahr ist ja real da. Die Gefahr ist real da, dass Putin diesen Krieg weiter eskaliert. Die Gefahr ist sehr real da, dass der Westen, dass die Nato-Staaten einbezogen werden in diesen Konflikt.“ Er wolle „denjenigen erleben, der das gerade komplett ausschließt, dass Putin bereit wäre, diesen Weg zu gehen“, so Klingbeil.