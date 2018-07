"Wenn vier sich streiten – mit Jamaika in die Zukunft?"

Die bisher als Juniorpartner regierende SPD erklärte schon wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale: „Der Platz der SPD ist in der Opposition", so Thomas Oppermann. Angesichts der schwierigen Mehrheitsverhältnisse kündigte Kanzlerin Merkel am Montag Gespräche mit den potenziellen Koalitionspartnern an und nannte außer FDP und Grünen auch die SPD. Zwar habe sie am Wahlabend die Absage der SPD an eine erneute große Koalition vernommen, dennoch „sollte man im Gesprächskontakt bleiben. SPD-Chef Martin Schulz reagiert so: „Wenn sie mich anrufen will, soll sie mich anrufen“. Allerdings solle sie „ihre Zeit besser für andere Anrufe nutzen" (….) “Es ist eindeutig, dass die Deutschen keine Fortsetzung der großen Koalition gewollt haben." FDP-Vize Wolfgang Kubicki zeigte sich angesichts der Schulz-Aussagen „fassungslos“. „Dass man am Wahlabend erklärt, man will auf jeden Fall in die Opposition, zeigt die ganze Erbärmlichkeit, in der sich die Sozialdemokratie befindet.“ Auch die Grünen-Vorsitzende Simone Peter sieht die SPD trotz deren Wahlniederlage weiterhin in der Verantwortung. „Wenn Jamaika-Sondierungen kein Ergebnis bringen, das ist ja durchaus auch möglich, dann muss die SPD bereitstehen“.