Kompromiss statt Masterplan – Ampel-Streit wirklich beigelegt?

Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses stoßen in der Opposition auf viel Kritik. Am Montag, als die Regierungsvertreter bereits 19 Stunden verhandelten, bezeichnete CDU-Vorsitzender Friedrich Merz die Bundesregierung als „stehend k.o.“ Am Dienstag, auf einer Pressekonferenz, sprach er von einer „Regierungskrise“. Die Koalition sei nach nur einem Jahr „nach meiner Wahrnehmung ausgepowert. (…) Das wird vermutlich so bleiben.“



Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Andreas Jung sagte am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin: „Ich bin nicht nur enttäuscht, ich bin in Teilen fassungslos. (…) Es wurde nichts beschlossen zum Haushalt, es wurde nichts beschlossen zur Kindergrundsicherung.“



Markus Söder kritisierte auf Twitter die neuen Vorhaben der Ampel. „Mehr Geld für die Schiene ist gut, aber die Erhöhung der LKW-Maut ist eine indirekte Steuererhöhung. Die Unternehmen werden die Zusatzkosten auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umlegen. Das belastet vor allem die kleinen Geldbeutel. Die Ampel heizt die Inflation weiter an.“



Deutschland stehe vor riesigen Problemen, und die Koalition bringe nichts zustande außer Streit, kritisierte auch CSU-Generalsekretär Martin Huber. „Das Bild, das die Bundesregierung abgibt, ist erbärmlich. Die Ampel ist nicht regierungsfähig, das schadet dem Land.“



„Die Bundesregierung hat nichts im Griff, ihr entgleitet das Land immer mehr“, beurteilte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel die Ergebnisse des Ausschusses auf Twitter. AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla fügt in einem Statement am Mittwoch hinzu: „die sogenannte ,Fortschrittskoalition‘ bringt nur noch faule Kompromisse zu Lasten der Bürger und Steuerzahler zustande. Auf die echten Probleme und Sorgen der Bürger hat diese Koalition keine Antworten. (...) Ein solches Chaos an der Spitze kann Deutschland sich nicht länger leisten.“



Auch die Linken können den Ergebnissen aus dem Koalitionsausschuss nichts Gutes abgewinnen. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte dem Nachrichtenportal t-online: „Eine Erhöhung der Lkw-Maut macht kein Gesamtkunstwerk, sondern ist ein Debakel für die Ampel-Regierung und einen Kanzler mit fortgesetzter Führungsschwäche.“ Bartsch warf der Ampel-Koalition zugleich „nebulöse Ankündigungen“ vor und nannte das „blamabel´“. Die Ampelkoalition habe sich „Von der selbst ernannten Fortschrittskoalition zur Enttäuschungskoalition“ entwickelt, so Bartsch bereits am Dienstag.



Insgesamt „dürftige Ergebnisse“ kritisierte Linken-Chefin Janine Wissler. Mit dem Aufweichen der Sektorziele im Klimaschutzgesetz werde „das Versagen des Ministers legitimiert“, erklärte sie mit Blick auf die Weigerung von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), wegen des Nichteinhaltens der Klimaziele im Verkehr ein Sofortprogramm vorzulegen. „Dass die Grünen sich an dieser Aufweichung des Klimaschutzes beteiligen, ist ein Armutszeugnis“, fügte sie hinzu.



