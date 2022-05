Krieg, Corona, Inflation – eine Krise zu viel?

Russische Truppen haben nach Angaben des ukrainischen Militärs ihre Luftangriffe auf das Azovstal-Werk in Mariupol fortgesetzt. Auch der Angriffsdruck auf Orte im Osten der Ukraine halte an. Artilleriebeschuss wird aus Saporischschja gemeldet, wohin zahlreiche Menschen aus Mariupol geflüchtet sind. In den prorussischen Regionen Donezk und Luhansk sollen ukrainische Kräfte einen „teilweisen Erfolg“ erzielt haben. So seien Angriffe zurückgeschlagen und militärisches Gerät der russischen Armee zerstört worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.



Die aus der Ukraine gemeldeten Zahlen von Toten und Verwundeten gehen in die Zehntausende. Der Krieg kostet Leben und zerstört Städte und Infrastruktur. Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit dem Einmarsch in die Ukraine auch die europäische Friedensordnung angegriffen. Die Nato als westliches Sicherheitsbündnis sortiert sich neu, stärkt die Ostflanke und wird möglicherweise schon bald neue Mitglieder erhalten. Am Donnerstag haben sich Finnlands Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin für einen unverzüglichen Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Es wird nun damit gerechnet, dass sich Finnland in den kommenden Tagen formell zu einem Beitrittsantrag entschließt.



Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den von der finnischen Führung geäußerten Wunsch zur Aufnahme in das Militärbündnis begrüßt. „Der Beitrittsprozess würde reibungslos und zügig verlaufen“, erklärte Stoltenberg. Finnland ist seit Jahrzehnten militärisch neutral. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sich jedoch die öffentliche Meinung deutlich gewandelt.



Das Außenministerium in Moskau beklagte einen „radikalen Wechsel des außenpolitischen Kurses“ in Helsinki. Ein Beitritt des Nachbarn zur Nato werde den russisch-finnischen Beziehungen schweren Schaden zufügen. „Russland wird gezwungen sein, entsprechend zu antworten – in militärisch-technischer und in anderer Hinsicht, um den Gefahren mit Blick auf seine nationale Sicherheit Rechnung zu tragen“, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland betrachte eine Nato-Mitgliedschaft Finnlands als Bedrohung. „Eine abermalige Ausweitung der Nato macht unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer.“



Bedroht sind aber nicht nur Friedensordnung und Freiheit in Europa. Der Krieg sei „nicht nur eine tiefe Krise für ganz Europa, sondern eine globale" Krise, sagte Baerbock am Donnerstag zum Auftrakt des G7-Außenministertreffens in Schleswig-Holstein. Angesichts der Bedeutung der Ukraine als Getreide-Exportnation habe der Krieg in dem Land auch massive Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit weltweit. Putin habe das Ziel, „die Weltgemeinschaft zu spalten." Dem stelle sich die G7 entgegen, betonte Baerbock. Getreide, das vor allem im Nahen Osten und in Afrika dringend gebraucht werde, könne aufgrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine nicht mehr ausgeliefert werden. „25 Millionen Tonnen Getreide sind im ukrainischen Hafen insbesondere von Odessa derzeit blockiert“, erklärte die Grünen-Politikerin. Gemeinsam mit ihren G7-Kollegen werde sie über Lösungen beraten, um "das Getreide in die Welt" zu bringen.



Auf die Ukraine und Russland entfallen laut dem Bonner Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) allein 20 Prozent der weltweiten Weizenexporte und 30 Prozent der weltweiten Maisexporte. Auf die erwarteten Ernteausfälle reagieren die Märkte schon jetzt: Getreide wird teurer. Die Zahl der Hungernden wird steigen, weil sie sich selbst Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten können, befürchtet ZEF-Direktor Matin Qaim. Die Weltgemeinschaft hatte sich eigentlich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Hunger in der Welt zu beenden. Angesichts der Folgen von Corona, Klimawandel und dem Krieg in der Ukraine sinkt die Hoffnung, dieses Ziel zu erreichen.



Milliardenschwere Investitionen der Bundesregierung in Energiesicherheit und Bundeswehr haben die Klimakrise aus dem Blick geraten lassen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Donnerstag im Bundestag die Dringlichkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien hervorgehoben. „Der Krieg und die Toten im Krieg in der Ukraine, das ist schlimm und das ist furchtbar. Aber Sie werden mitbekommen haben, dass an anderen Stellen der Erde Ernteausfälle, Hungersnot, Katastrophen drohen, weil die Erd-Atmosphäre sich in einem dramatischen Ausmaß erhitzt.“ Deutschland habe die Chance, dagegen anzuarbeiten. Das Tempo für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu Wasser, zu Land und auf den Dächern soll nach Willen des Ministers verdreifacht werden. Mit dem Gesetzespaket wird unter anderem rechtlich verankert, dass die erneuerbaren Energien „im überragenden öffentlichen Interesse“ liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Der Krieg in der Ukraine beschleunigt die Anstrengungen Deutschlands, sich aus der Energieabhängigkeit von Russland zu befreien. Die Investitionen in schnellen Ersatz für weniger Kohle, Öl und Gas aus Russland müssen mit den Klimazielen der Bundesregierung in Einklang gebracht werden.



