Krieg in der Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Bundesländern finanzielle Unterstützung bei den Kosten für Aufnahme und Integration der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zugesagt. Es sei eine „große nationale Aufgabe“, vor der Bund, Länder und Kommunen gemeinsam stünden, sagte Scholz nach Beratungen mit den Regierungschefs und -chefinnen der Länder am Donnerstag in Berlin. Dies erstrecke sich auch auf die finanzielle Verantwortung. Die meisten Flüchtlinge würden derzeit in Polen aufgenommen, sagte Scholz. Aber auch in Deutschland steige die Zahl und „wir wissen, es werden viele sein.“ Vorschläge für die Verteilung der finanziellen Lasten sollen nun von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe erarbeitet werden und ein Beschluss bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 7. April fallen.



Neben Hannover und Berlin soll Cottbus das dritte Drehkreuz für die Verteilung der Flüchtlinge aus der Ukraine werden. Ab Mittwoch sollen täglich sechs Sonderzüge mit insgesamt bis zu 3600 Menschen ankommen. „Es ist vorgesehen, dass nahtlos eine Weiterverteilung in das Bundesgebiet und darüber hinaus auch in die europäischen Nachbarländer aus Cottbus erfolgen soll“, sagte Oberbürgermeister Holger Kelch. Damit solle Berlin entlastet werden.



Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar sind laut den Vereinten Nationen bisher insgesamt mehr als drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Rund die Hälfte davon allein aus der Hauptstadt Kiew. Knapp zwei Millionen Menschen haben sich im Nachbarland Polen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz am Mittwoch mit. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze. Die Ukraine – flächenmäßig das größte Land in Europa – hatte vor Beginn des Krieges mehr als 44 Millionen Einwohner. Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind.



Aus der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt Mariupol ist nach ukrainischen Angaben inzwischen rund 30.000 Einwohnern die Flucht gelungen. Für die noch eingeschlossenen Menschen sei die Lage nach nunmehr fast zwei Wochen ohne Heizung, Strom und fließendes Wasser aber desaströs, erklärte das Innenministerium. Mindestens 200.000 Menschen seien dringend auf eine Evakuierung angewiesen. Mehrfach war der Versuch, Fluchtkorridore einzurichten, gescheitert. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mahnte die Einhaltung der Genfer Konvention an. Zivilpersonen müssten aus Kampfgebieten wie Mariupol eskortiert werden, sagt IKRK-Präsident Peter Maurer bei einem Besuch in Kiew. Humanitäre Hilfe müsse in diese Gebiete gebracht werden können. Es müsse gewährleistet sein, dass die nicht kämpfende Bevölkerung in ihren Häusern oder auf Reisen sicher sei. Die zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser und Schulen, aber auch die Strom- und Wasserversorgung müssten verschont bleiben. Schließlich müssten Kriegsgefangene und andere festgesetzte Personen mit Würde behandelt werden.



Die Bundespolizei hat die Zahl der inzwischen in Deutschland eingetroffenen Kriegsflüchtlinge mit rund 187.000 angegeben (Stand 17.03.2022). Da aber keine festen Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen etwa zu Polen stattfinden, dürfte die Zahl tatsächlich bereits wesentlich höher sein. Bei den Kosten für die Versorgung und Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hat die Bundesregierung Ländern und Kommunen eine finanzielle Beteiligung in Aussicht gestellt. Beim Streitpunkt der Verteilung der Flüchtlinge verwies Regierungssprecher Steffen Hebestreit darauf, dass eintreffende Menschen aus der Ukraine sich in den ersten drei Monaten nicht registrieren müssten. Viele kämen bei Verwandten oder Freunden unter. Deshalb lasse sich die Verteilung auf die Länder über den sogenannten Königsteiner Schlüssel derzeit nicht umfassend steuern. „Wir versuchen das jetzt gerade so zu steuern, dass nicht einzelne Kommunen wahnsinnig überlastet sind und in anderen Kommunen noch Kapazitäten sind“, sagte Hebestreit.



Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte am Mittwoch im Bundestag, „gemeinsam mit den Kommunen tun wir alles dafür, um den Kriegsflüchtlingen, die zu uns kommen, schnell und umfassend zu helfen.“ Man arbeite intensiv an der bestmöglichen Versorgung, Unterbringung und Verteilung der Ankommenden und koordiniere dies sehr eng mit dem Verkehrsministerium und der Bahn, versicherte Faeser. Mit ihren Kollegen in anderen EU-Staaten spreche sie über eine gerechtere Verteilung innerhalb der gesamten Europäischen Union. Manche Parlamentarier warfen Faeser Zögerlichkeit vor. Die Ministerin hielt dagegen. Die Bundesregierung sei gemeinsam mit den Ländern „sofort nach Ausbruch der furchtbaren Krise, des Krieges in der Ukraine in die Verteilung gegangen“, also ab dem 24. Februar, dem Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Faeser verteidigte, dass Flüchtlinge aus der Ukraine nicht flächendeckend registriert würden. Wer legal einreist, soll spätestens dann erfasst werden, wenn er in Deutschland Leistungen beantragt. Die Menschen stünden bereits bei der Einreise nach Polen Schlange, dies wolle sie bei der Weiterreise nach Deutschland nicht wiederholen, sagte die Ministerin. Als Flüchtlinge aus der Ukraine kämen vorwiegend Frauen, Kinder und ältere Menschen. Rund sechs Prozent der von der Bundespolizei registrierten Menschen seien keine ukrainischen Staatsbürger. Die EU bietet auch den Menschen aus anderen Drittstaaten vorübergehenden Schutz, die wegen des Studiums, der Arbeit oder bereits als Flüchtling in der Ukraine lebten.



Das Land Berlin hat bisher die meisten Flüchtlinge seit Beginn des Krieges untergebracht. Rund 10.000 Menschen kämen täglich in Berlin an, twittere der Senat. Etwa 1.000 Menschen würden jeden Tag in Notunterkünften der Stadt untergebracht. Wie Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey mitteilte, hat das Verteidigungsministerium inzwischen auch der Bitte entsprochen, Bundeswehrangehörige als Helfer zu Verfügung zu stellen. 80 Soldatinnen und Soldaten sollen demnach bei der Registrierung und Verteilung im Ankunftszentrum im ehemaligen Berliner Flughafen Tegel unterstützen. Dort kämen pro Tag 200 Busse an.



Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: epa, Clemens Bilan