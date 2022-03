Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Ukraine vor dem Verlust ihrer Souveränität gewarnt. „Die derzeitigen Machthaber (in Kiew) müssen verstehen, dass sie die Zukunft der ukrainischen Staatlichkeit in Frage stellen, wenn sie weiterhin tun, was sie tun. Und wenn das passiert, werden sie die volle Verantwortung dafür tragen.“ Israels Regierungschef Naftali Bennett hatte bei einem dreistündigen Treffen mit Putin in Moskau seine Bereitschaft erklärt, in dem Konflikt zu vermitteln. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Bennett um Vermittlung gebeten. Israel unterhält gute Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland. Geplant ist die Errichtung eines Feldkrankenhauses für ukrainische Flüchtlinge. Der genaue Standort ist noch unklar.



Bennett reiste noch am Samstagabend von Moskau weiter nach Berlin, wo er in der Nacht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Ergebnisse seiner Unterredung mit Putin informierte. Man habe vereinbart, in der Angelegenheit weiterhin eng in Kontakt zu bleiben, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Das gemeinsame Ziel bleibe, den Krieg in der Ukraine so schnell wie irgend möglich zu beenden. Daran werde man mit aller Kraft arbeiten.



Über eine strategische Neuaufstellung Europas infolge des Ukraine-Kriegs soll auf einem informellen EU-Gipfel in Versailles in der kommenden Woche beraten werden. Dieser solle die Anpassung an die Auswirkungen des Krieges und die daraus zu ziehenden Konsequenzen für die strategischen Abhängigkeiten Europas in den Blick nehmen, insbesondere in den Bereichen Verteidigung und Energie, hieß es aus dem Élyséepalast. Wie die französische Zeitung „Le Monde“ berichtete, könnten kurzfristig Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro zur Bewältigung der Corona-Krise umgeleitet werden, um den Kriegsfolgen zu begegnen. Ein weiterer Punkt sei das Abmildern des Energiepreisschocks, auch mit Blick auf etwaige russische Gegenmaßnahmen etwa bei Kohlelieferungen.



Finnland und Schweden wollen ihre Zusammenarbeit in der militärischen Verteidigung vertiefen und auch die Nato einbeziehen. Beide Länder lehnen einen Beitritt zur Nato seit Jahren ab. Der russische Einmarsch in der Ukraine verändert jedoch die Dynamik: In jüngsten Umfragen sprachen sich in Schweden und Finnland jeweils mehr als 50 Prozent der Befragten für eine Mitgliedschaft in der Nato aus. Die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson sagte, die Zusammenarbeit mit der NATO sei vielleicht enger denn je. Über eine weitere Annäherung an die Nato werde diskutiert.



Papst Franziskus und zahlreiche Bischöfe haben zu einem Ende des Krieges in der Ukraine aufgerufen. Der Papst erneuerte seine Bitte um Frieden und rief auf Twitter zum Gebet zur Muttergottes, der „Königin des Friedens“, auf – in russischer und ukrainischer Sprache. Das Oberhaupt der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine, Swjatoslaw Schewtschuk, rief seine Landsleute zu Widerstand und Durchhalten auf. „Lasst uns nicht schweigen, lasst uns alles dafür tun, dass zumindest humanitäre Hilfe in die Städte kommt, die sich in der Umklammerung eines brutalen Feindes befinden.“ Der Berliner Erzbischof Heiner Koch rief zu weiteren Hilfen und zum Gebet für den Frieden auf. Zugleich warnte er vor Anfeindungen und Vorurteilen gegenüber Menschen aus Russland: „Das ist nicht der Krieg der Russen und Russlands“, sagte er bei einer Friedensandacht der ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde in Berlin.





Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: Abir Sultan/Pool EPA/AP/dpa