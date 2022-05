Russland hat nach eigenen Angaben hunderte weitere ukrainische Soldaten aus dem belagerten Asow-Stahlwerk in Mariupol gefangengenommen. Insgesamt hätten sich seit Anfang der Woche mehr als 1.700 Kämpfer ergeben, darunter 80 Verwundete. Damit habe mehr als die Hälfte der ukrainischen Kämpfer das Stahlwerk verlassen, sagte der Chef der prorussischen Separatisten in der Region Donezk, Denis Puschilin, am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen.



Wie viele Kämpfer sich aktuell noch auf dem weitläufigen Werksgelände aufhalten, ist unklar. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge sollen es vor Beginn der Evakuierungsmission zwischen 1.000 und 2.500 gewesen sein. Die letzten Zivilisten waren bereits vor rund eineinhalb Wochen mit internationaler Hilfe in Sicherheit gebracht worden. Kiew hofft auf einen Gefangenenaustausch der Soldaten aus Mariupol mit Russland. Russische Behörden haben aber mehrfach betont, dass zumindest ein Teil der Gefangenen nicht als Soldaten, sondern als Neonazi-Kämpfer angesehen werde.



Das umkämpfte Asow-Stahlwerk gilt als letzte Bastion der ukrainischen Verteidiger Mariupols gegen die russischen Truppen. Die Großstadt mit ihrem Hafen am Asowschen Meer ist strategisch wichtig. Sie liegt rund 70 Kilometer westlich der russischen Grenze. Mit ihrer Einnahme hätte Russland die Kontrolle der ukrainischen Küste am Asowschen Meer übernommen und damit eine Landbrücke zwischen dem russischen Festland und der 2014 annektierten Halbinsel Krim. Ein Ende der Belagerung würde Beobachtern zufolge der russischen Armee auch die Möglichkeit geben, zusätzliche Truppen im Donbass einzusetzen.



Die russischen Streitkräfte hätten laut Erkenntnissen des britischen Geheimdienstes erhebliche Probleme beim Nachschub und der Truppenverstärkung. So müsse Russland viele Hilfstruppen einsetzen, um den ukrainischen Widerstand zu brechen, darunter Tausende Kämpfer aus der autonomen Teilrepublik Tschetschenien. „Der Kampfeinsatz so unterschiedlichen Personals zeigt die erheblichen Ressourcenprobleme Russlands in der Ukraine und trägt wahrscheinlich zu einem uneinheitlichen Kommando bei, das die russischen Operationen weiterhin behindert“, heißt es aus dem Verteidigungsministerium in London. Dies habe zu Frust und hohen Verlusten der russischen Streitkräfte geführt.



Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach von „beeindruckenden Verlusten“ der russischen Armee beim Einmarsch in die Ukraine. Dies stehe unter dem Vorbehalt, dass die entsprechenden Angaben stimmten, sagte Borrell nach einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel. „Wenn es stimmt, dass Russland seit Beginn des Krieges 15 Prozent seiner Truppen verloren hat, ist das ein Weltrekord bei Verlusten für eine Armee bei einem Einmarsch in ein Land.“ Wie lange Russland solche Verluste verkraften könne, darüber wolle er nicht spekulieren, so Borrell.



Über die Verluste der russischen Armee gibt es verschiedene Angaben. Überprüfen lassen sie sich nur schwer. Der ukrainische Generalstab der Streitkräfte gibt die Zahl der ausgeschalteten russischen Soldaten aktuell mit mehr als 27.000 an. Das entspräche Verlusten von knapp 15 Prozent, sollte Russland 200.000 Soldaten für den Angriffskrieg zusammengezogen haben. Schätzungen der westlichen Geheimdienste gehen von 150.000 bis 200.000 aus. Russland nannte in der Vergangenheit stets bedeutend niedrigere Zahlen, was die eigenen Verluste angeht.



In der Westukraine an der Grenze zu Polen hat der Bürgermeister von Lwiw (Lemberg), Andrij Sadowyj, einen ständigen Beschuss mit russischen Raketen beklagt. In der Stadt gebe es sehr viele internationale Organisationen, die dadurch verunsichert werden sollten, sagte Sadowyj im ukrainischen Fernsehen. Russland habe es nicht nur auf die militärische Infrastruktur abgesehen, sondern wolle durch den Beschuss permanente Anspannung auslösen. Schäden in Lwiw selbst habe es aber nicht gegeben. Die Menschen hätten aber praktisch die ganze Nacht zum Dienstag in Luftschutzbunkern verbringen müssen.



Ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Donnerstag, sein Land werde keinen Waffenstillstand akzeptieren, solange die russischen Streitkräfte nicht vollständig aus der Ukraine abgezogen seien. „Bieten Sie uns keinen Waffenstillstand an – das ist ohne einen vollständigen Abzug der russischen Truppen unmöglich“, schrieb Mychajlo Podoljak auf Twitter. In Anspielung auf ein Friedensabkommen für die Ostukraine aus dem Jahr 2015, das von Frankreich und Deutschland vermittelt und in der belarussischen Hauptstadt Minsk unterzeichnet wurde, schrieb Podoljak: „Die Ukraine hat kein Interesse an einem neuen „Minsk“ und der Wiederaufnahme des Krieges in einigen Jahren.“



In einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“ hat EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni vor übertriebenen Hoffnungen auf einen schnellen Wiederaufbau der zerstörten Gebiete in der Ukraine gewarnt. Zusammen mit der Regierung in Kiew sei eine erste Schätzung erstellt worden, wie umfangreich und teuer der Wiederaufbau werden könnte. Gentiloni sagte: „Der Wiederaufbau der Ukraine wird die Aufgabe einer Generation werden.“





